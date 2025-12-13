Ρωσία: Δύο νεκροί στην πόλη Σαράτοφ σε ουκρανικό πλήγμα με drone (vids)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον της πόλης Σαράτοφ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας Ρομάν Μπουσάργκιν.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μπουσάργκιν επεσήμανε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους, ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός άλλων τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον κτιρίου κατοικιών στην πόλη.

BREAKING:



Ukrainian suicide drones are striking the oil refinery in Saratov, Russia pic.twitter.com/1f89Ttl3Ag — Visegrád 24 (@visegrad24) December 13, 2025

Η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επανειλημμένα πλήγματα με drones εναντίον της πόλης Σαράτοφ, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα και απέχει περίπου 625 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, στοχοθετώντας κυρίως ένα διυλιστήριο πετρελαίου και μια μεγάλη αεροπορική βάση που βρίσκεται εκεί κοντά.

💥🔥 Overnight, Ukrainian drones targeted military facilities in Saratov.

Russia’s air defence responded by firing wildly over residential areas, managing to “intercept” the drones with apartment blocks and civilian infrastructure instead.



Once again, Russians are endangered not… pic.twitter.com/F6zM0IqRbl — Shaun Pinner (@olddog100ua) December 13, 2025

Στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας καταρρίφθηκαν 41 ουκρανικά drones, 28 από τα οποία πάνω από την περιφέρεια Σαράτοφ.