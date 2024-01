Ρωσία: Διυλιστήριο στις φλόγες (vid)

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες Τετάρτη σε μεγάλο διυλιστήριο στην πόλη Τουάψε της νότιας Ρωσίας, που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, κι η πυροσβεστική προσπαθεί να τη θέσει υπό έλεγχο, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τις αρχές.

BREAKING:



A massive force is raging at the Tuapse, oil refinery in Krasnodar Krai, Russia after it was struck by Ukrainian drones.



The refinery belonging to Rosneft is the only one located on the coast of the Black Sea & is one of the country’s largest pic.twitter.com/0pVC9w1ePr