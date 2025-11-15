Ρωσία: Βαρύτατο πλήγμα στην πετρελαιοπαραγωγική ικανότητα της Μόσχας από τους πυραύλους Neptune στο Νοβοροσίσκ (vid)

Το ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας στο Νοβοροσίσκ ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου - που αντιστοιχούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή 2% της παγκόσμιας προσφοράς - την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, μετά από επίθεση με ουκρανικούς πυραύλους και drones.

Σύμφωνα με το Reuters, Η επίθεση ήταν μία από τις μεγαλύτερες κατά των ρωσικών υποδομών εξαγωγής πετρελαίου τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο μιας κλιμάκωσης των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου από τον Αύγουστο.

Ukrainian “Long Neptunes.” We’re producing more 🇺🇦

Українські «довгі нептуни». Робимо більше 🇺🇦 pic.twitter.com/rKUy3NtifJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν πάνω από 2% λόγω των φόβων για την προσφορά μετά την επίθεση.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με αεροσκάφη και drones μεγάλου βεληνεκούς έχουν πλήξει επανειλημμένα τις ρωσικές υποδομές πετρελαίου φέτος, στοχεύοντας λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, ένα σύστημα αγωγών και μια σειρά διυλιστηρίων πετρελαίου.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έριξαν πυραύλους κρουζ Neptune και χρησιμοποίησαν διάφορους τύπους drone κρούσης στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ «ως μέρος των προσπαθειών να μειωθεί το στρατιωτικό και οικονομικό δυναμικό του ρωσικού επιτιθέμενου».

Η Ουκρανία δήλωσε ότι χτύπησε ξεχωριστά ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας και μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο κοντινό Ένγκελς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ρωσική μονοπωλιακή εταιρεία πετρελαίου Transneft αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει τις προμήθειες στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση της Παρασκευής προκάλεσε επίσης ζημιές σε ένα πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο, σε πολυκατοικίες και σε μια αποθήκη πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, τραυματίζοντας τρία μέλη του πληρώματος του πλοίου.

«Μεγάλες ζημιές στο Νοβοροσίσκ»

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, οι αποστολές ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω του τερματικού σταθμού Sheskharis του Νοβοροσίσκ ανήλθαν συνολικά σε 3,22 εκατομμύρια τόνους, ή 761.000 βαρέλια την ημέρα, τον Οκτώβριο. Για τους πρώτους 10 μήνες του έτους, ο αριθμός αυτός ήταν 24,716 εκατομμύρια τόνοι.

Οι πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι συνολικά 1,794 εκατομμύρια τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων εξήχθησαν μέσω του Νοβοροσίσκ τον Οκτώβριο και οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ανήλθαν συνολικά σε 16,783 εκατομμύρια τόνους.

Σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου, η ουκρανική επίθεση έπληξε δύο αποβάθρες πετρελαίου στο Sheskharis. Η ζημιά προκλήθηκε στην αποβάθρα 1 και στην αποβάθρα 1A, οι οποίες εξυπηρετούν δεξαμενόπλοια 40.000 τόνων και 140.000 τόνων αντίστοιχα.

«Το Νοβοροσίσκ υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Νοβοροσίσκ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περισσότερα από 170 άτομα και 50 μηχανήματα αντιμετώπισαν τις συνέπειες της επίθεσης, σβήνοντας γρήγορα τις φωτιές και βοηθώντας τους κατοίκους», ανέφερε.

Η ουκρανική ανακοίνωση ανέφερε ότι ζημιές υπέστησαν επίσης ένα ρωσικό σύστημα αεροπορικής άμυνας S-400 και μια εγκατάσταση αποθήκευσης πυραύλων, προκαλώντας έκρηξη και πυρκαγιά.