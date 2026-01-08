Ρωσία: Απελευθερώσαμε τον ερευνητή Λοράν Βινατιέ σε ανταλλαγή κρατουμένων με τη Γαλλία

Αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στη Γαλλία ο Λοράν Βινατιέ, ο Γάλλος ερευνητής που εξέτιε ποινή φυλάκισης τριών ετών στη Ρωσία με την κατηγορία ότι παραβίασε τη νομοθεσία περί «ξένων πρακτόρων» της Μόσχας, όπως δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν.

«Ο συμπατριώτης μας, Λοράν Βινατιέ, είναι ελεύθερος και επέστρεψε στη Γαλλία. Συμμερίζομαι την ανακούφιση που αισθάνονται η οικογένειά του και οι αγαπημένοι του. Η ευγνωμοσύνη μου πηγαίνει στους διπλωμάτες μας», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο ηλικίας 49 ετών Βινατιέ αντηλλάγη με τον Ρώσο μπασκετμπολίστα Ντανιίλ Κασάτκιν, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο σε αεροδρόμιο του Παρισιού, καθώς καταζητείτο από τις Ηνωμένες Πολιτείες για φερόμενη συμμετοχή σε επιθέσεις λυτρισμικού (ransomware).

Η FSB αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι στον Βινατιέ απενεμήθη χάρη από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε υποσχεθεί τον περασμένο μήνα να εξετάσει την περίπτωση, έπειτα από ερώτηση που του υπέβαλε Γάλλος δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του Ρώσου προέδρου.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει την απελευθέρωση του Γάλλου ερευνητή, Λοράν Βινατιέ.

Στο βίντεο, που μεταδόθηκε από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Βινατιέ φαίνεται να φεύγει από ένα κέντρο κράτησης κουβαλώντας μια τσάντα, να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και να οδηγείται σε έναν αεροδιάδρομο αεροδρομίου μπροστά από ένα μικρό αεροπλάνο από το οποίο εξέρχεται ο Ρώσος μπασκετμπολίστας Ντανίλ Κασάτκιν, με τον οποίο ανταλλάχθηκε.

Ο Βινατιέ συνελήφθη από την FSB σε εστιατόριο της Μόσχας τον Ιούνιο του 2024 και κατηγορήθηκε τον Οκτώβριο του ιδίου έτους ότι παραβίασε τη νομοθεσία που απαιτεί από άτομα που θεωρούνται «ξένοι πράκτορες» να είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα των ρωσικών αρχών.

Ενώ ήταν στη φυλακή ξεκίνησε μια πρόσθετη έρευνα σε βάρος του για διενέργεια κατασκοπείας και θα αντιμετώπιζε μια ακόμη καταδίκη τους επόμενους μήνες.

Στην ανακοίνωση της FSB αναφέρεται ότι ο Βινατιέ, ενεργώντας με οδηγίες των μυστικών υπηρεσιών της Ελβετίας, είχε συγκεντρώσει ευαίσθητες πληροφορίες πολιτικού και στρατιωτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούσαν σχέδια μάχης και στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βλάψουν την ασφάλεια της Ρωσίας. Ωστόσο, αναφέρει ότι η υπόθεση σταμάτησε λόγω της «ενεργού μετάνοιάς» του.

Κατά την περίοδο της σύλληψης του, ο Βινατιέ εργάζονταν για λογαριασμό του Κέντρου Ανθρωπιστικού Διαλόγου (HD), ενός οργανισμού διαμεσολάβησης σε συγκρούσεις με έδρα την Ελβετία. Συνάδελφοι ακαδημαϊκοί δήλωσαν ότι ήταν ένας σεβαστός ακαδημαϊκός που ασχολούταν με νόμιμη έρευνα.

Στη δίκη του, ο Βινατιέ είπε ότι αγαπούσε τη Ρωσία, ζήτησε συγγνώμη που παραβίασε τον νόμο και μάλιστα απήγγειλε έναν στίχο του Ρώσου ποιητή Αλεξάντερ Πούσκιν.

Τεταμένες Ρώσο - γαλλικές σχέσεις

Η απελευθέρωσή του έγινε εν μέσω μιας περιόδου τεταμένων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Παρισιού σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Μακρόν υπήρξε ένθερμος σύμμαχος του Κιέβου - και συχνά έχει προκαλέσει την οργή της Ρωσίας - αλλά έχει επίσης εκφράσει την προθυμία του να συνεργαστεί άμεσα με τη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η Γαλλία υποστήριξε ότι ο Βινατιέ κρατήθηκε αυθαίρετα και ζήτησε την απελευθέρωσή του. Ο Μακρόν αρνήθηκε ότι ο Βινατιέ εργαζόταν για το γαλλικό κράτος και χαρακτήρισε τη σύλληψή του ως μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης της Μόσχας.

Ο Κασάτκιν, ο Ρώσος που αφέθηκε ελεύθερος στη Γαλλία, αρνήθηκε τις κατηγορίες των ΗΠΑ για πειρατεία. Ο δικηγόρος του, Φρεντερίκ Μπελό, δήλωσε ότι δεν είχε γνώσεις υπολογιστών, αλλά χρησιμοποιούσε μια μεταχειρισμένη συσκευή που ελεγχόταν από κυβερνοεγκληματίες.

Ο Μπελό, ο οποίος εκπροσωπεί τόσο τον Βινατιέ όσο και τον Κασάτκιν, δήλωσε ότι ο Κασάτκιν αναχώρησε από τη Γαλλία αεροπορικώς και επέστρεψε στη Μόσχα σήμερα.