Ρωσία: Ανεύθυνες και επικίνδυνες οι δηλώσεις του ΝΑΤΟ για προληπτικό χτύπημα

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δηλώσεις του ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις οποίες η αμερικανική στρατιωτική συμμαχία θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός «προληπτικού χτυπήματος», είναι εξαιρετικά ανεύθυνες και αποτελούν μια προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ναύαρχος Giuseppe Cavo Dragone δήλωσε στη Financial Times ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει την αντίδρασή του στον υβριδικό πόλεμο της Μόσχας και ότι μια «προληπτική επίθεση» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται από τη Μόσχα «ένα εξαιρετικά ανεύθυνο βήμα, που δείχνει την προθυμία της συμμαχίας να συνεχίσει να κινείται προς την κλιμάκωση».

«Βλέπουμε σε αυτό μια σκόπιμη προσπάθεια να υπονομευθούν οι προσπάθειες για την υπέρβαση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε η Ζαχάροβα και προσέθεσε: «Οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες δηλώσεις πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των μελών της συμμαχίας».