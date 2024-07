Ρόμπερτ Φ. Κένεντι: Δεν εγκαταλείπω την εκλογική κούρσα

Με ανακοίνωσή του στο X, ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος δήλωσε ότι δεν εγκαταλείπει την κούρσα.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται αφότου το Politico μετέδωσε ότι ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ του ζήτησε να τον στηρίξει κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα σήμερα Δευτέρα (15/07).

«Πολλές φήμες κυκλοφορούν σχετικά με τη συνάντησή μου, σήμερα το πρωί, με τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε ο Κένεντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Lots of rumors going around about my meeting this morning with President Trump. Our main topic was national unity, and I hope to meet with Democratic leaders about that as well. No, I am not dropping out of the race.