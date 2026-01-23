Reuters: Τα πέντε συμπεράσματα από τη σύνοδο του Νταβός

Η Σύνοδος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός ολοκληρώθηκε και ίσως συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα όλων των εποχών, κυρίως λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, με ότι αυτό συνεπάγεται. Το πρακτορείο Reuters αναλύει τους πέντε άξονες που τέθηκαν προς συζήτηση και καταθέτει τα συμπεράσματά του:

Γεωπολιτική

Η Ευρώπη έμαθε την αξία του να αντιστέκεται στον Τραμπ. Η αξίωσή του για τη Γροιλανδία προσέκρουσε σε κόκκινες γραμμές σχετικά με την εδαφική κυριαρχία, και η αντίσταση της Ευρώπης – πιθανόν ενισχυμένη από την πτώση των χρηματιστηρίων – θεωρήθηκε ένας λόγος που ο Τραμπ υποχώρησε.

Ωστόσο, η εμπιστοσύνη της Ευρώπης στη διατλαντική σχέση με την Ουάσιγκτον έχει πληγεί, και οι ηγέτες εξετάζουν πώς να δράσουν γρηγορότερα στην επόμενη κρίση.

Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ ως προσβλητική και αγενή, ενώ κάποιοι παραδέχτηκαν ότι έθεσε και εύλογα ζητήματα.

Η Ουκρανία αρχικά επισκιάστηκε, αλλά με την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη Γροιλανδία, ο Πρόεδρος Ζελένσκι επισκέφτηκε το Νταβός για συνομιλίες, αν και η ειρηνευτική συμφωνία παραμένει αβέβαιη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έστειλε τον απεσταλμένο του, Κιρίλ Ντμίτριεφ, για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους – η πρώτη επίσκεψη Ρώσου αξιωματούχου στο Νταβός μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Μακροοικονομία και αγορές

Οι απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών σε ευρωπαίους συμμάχους ενέτειναν τις εμπορικές εντάσεις και ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στις ΗΠΑ. Οι CEOs ζητούν σταθερότητα, προβλεψιμότητα και τήρηση του νόμου, ενώ θεωρούν ότι αυτά σπανίζουν.

Η τακτική του Τραμπ ενίσχυσε την τάση για διαφοροποίηση του εμπορίου και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ άλλων χωρών και εταιρειών.

Οι τράπεζες και η χρηματοπιστωτική βιομηχανία αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τις πολιτικές των ΗΠΑ, την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες blockchain, με κάποιους να πειραματίζονται και άλλους να παραμένουν επιφυλακτικοί. Παράλληλα, ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και πιθανές φούσκες στην αγορά AI και άλλων περιουσιακών στοιχείων επηρεάζουν τους επενδυτές.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνολογική βιομηχανία κατέκλυσε το Νταβός, με εμφανίσεις των Elon Musk (Tesla) και Jensen Huang (Nvidia). Οι startups AI όπως η Anthropic προωθούν τις επιχειρηματικές πωλήσεις, ενώ η ανησυχία για υπερτιμημένες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης έχει μειωθεί σε σχέση με το 2025. Παρά την πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν νέες, με την AI να χρησιμοποιείται συχνά ως δικαιολογία για απολύσεις και όχι ως μοναδική αιτία. Οι συνδικαλιστές ανησυχούν για την καταστροφή θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανισότητας, ζητώντας ρύθμιση και εκπαίδευση για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνέπειες.

Ενέργεια

Οι εταιρείες Big Oil επέστρεψαν δυναμικά στο Νταβός, με τον Τραμπ να σταματά αιολικά πάρκα και να προτρέπει σε μεγαλύτερη εξόρυξη πετρελαίου στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δήλωσε ότι η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου πρέπει να διπλασιαστεί για να καλύψει τη ζήτηση, αμφισβητώντας προβλέψεις που δείχνουν πιθανή κορύφωση της ζήτησης τις επόμενες δεκαετίες.

Παράλληλα, ο Ίλον Μασκ τόνισε ότι η ηλιακή ενέργεια στις ΗΠΑ θα μπορούσε να καλύψει όλη την ηλεκτρική ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων της Big Tech, αλλά οι υψηλοί δασμοί εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής.

Άμυνα

Η παγκόσμια κοινότητα ανακουφίστηκε από την απουσία στρατιωτικής λύσης στις αξιώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Ωστόσο, η προσδοκία για αύξηση των δαπανών σε αμυντικά έργα και προσλήψεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ παραμένει υψηλή.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε μυστικά ηχητικά όπλα, όπως αυτό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα και τον στρατιωτικό ανταγωνισμό που παραμένει σε εξέλιξη με τη Ρωσία και την Κίνα.