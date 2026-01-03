Reuters: Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η αντιπρόεδρος που αντικατέστησε τον Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου ότι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ «μόλις ορκίστηκε» πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει επιβεβαιώσει τον όρκο της Ροντρίγκεζ, ενώ αρκετές πηγές ανέφεραν ότι βρισκόταν στη Ρωσία, παρά τη διάψευση από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα προσωρινά και ότι η Ροντρίγκεζ δηλώνει «πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία».

Ο Μαδούρο την έχει χαρακτηρίσει «τίγρη» για τη σθεναρή υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησής του. Συνεργάζεται στενά με τον αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκεζ, επικεφαλής της νομοθετικής εξουσίας της Εθνοσυνέλευσης.

Η 56χρονη Ροντρίγκεζ, από το Καράκας, γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 και είναι κόρη του αριστερού αντάρτη Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκεζ, ιδρυτή του επαναστατικού κόμματος Λίγκα Σοσιαλίστα τη δεκαετία του 1970.

Ως υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, συνδυαστικά με τη θέση της αντιπροέδρου, κατέχει σημαντική επιρροή στη διαχείριση της οικονομίας της χώρας και στον ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζοντας ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές για την καταπολέμηση του υπερπληθωρισμού.

Σε ηχητικό μήνυμα στην κρατική τηλεόραση, κάλεσε τις ΗΠΑ να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία για τη ζωή του Μαδούρο και της συζύγου του, χωρίς να είναι γνωστό πού βρίσκεται ο Μαδούρο.

Δικηγόρος απόφοιτη του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας, ανέβηκε γρήγορα στην πολιτική, υπηρετώντας ως υπουργός Επικοινωνιών και Πληροφοριών (2013–2014) και ως υπουργός Εξωτερικών (2014–2017).

Το 2017 έγινε επικεφαλής της φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης, ενώ διορίστηκε αντιπρόεδρος τον Ιούνιο του 2018. Τον Αύγουστο του 2024 ανέλαβε και το υπουργείο Πετρελαίου, διαχειριζόμενη τις κυρώσεις των ΗΠΑ στον κρίσιμο τομέα.