Reuters: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει πωλήσεις όπλων 6,4 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση στο Ισραήλ εξοπλισμού υποστήριξης και όπλων αξίας 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει επιθετικά ελικόπτερα και μεταφορείς στρατευμάτων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επέκτεινε τις επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας την Παρασκευή, βομβαρδίζοντας υποδομές της Χαμάς.

Η ανακοίνωση της προτεινόμενης πώλησης έρχεται λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει επίσης συνεδρίαση υψηλού επιπέδου για τη Γάζα.

Το πακέτο περιλαμβάνει συμφωνία αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 30 επιθετικά ελικόπτερα AH-64 Apache και 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 3.250 οχήματα εφόδου πεζικού για τον ισραηλινό στρατό.

Επιπλέον, ανταλλακτικά υποστήριξης για τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και τροφοδοτικά αξίας 750 εκατομμυρίων δολαρίων βρίσκονται επίσης στη διαδικασία πώλησης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Wall Street Journal ανέφερε τις πιθανές πωλήσεις ελικοπτέρων και οχημάτων την Παρασκευή.