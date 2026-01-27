Reuters: Η Χαμάς επιδιώκει να ενσωματώσει 10.000 αστυνομικούς της στη νέα παλαιστινιακή διοίκηση

Η Χαμάς επιδιώκει να ενσωματώσει τους 10.000 αστυνομικούς της σε μια νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση για τη Γάζα, η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές, που επικαλέιται το Reuters. Το αίτημα αυτό αναμένεται να συναντήσει την αντίθεση του Ισραήλ, καθώς η ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση εξετάζει τη δυνατότητα παράδοσης των όπλων της.

Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο λίγο κάτω από τη μισή Γάζα μετά από συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο με μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία συνδέει την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων με την παράδοση των όπλων της τρομοκρατικής οργάνωσης

Το σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο βρίσκεται τώρα στη δεύτερη φάση του, προβλέπει την ανάθεση της διακυβέρνησης της Γάζας στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο υπό την εποπτεία των ΗΠΑ, με στόχο τον αποκλεισμό της Χαμάς.

Η Χαμάς προτρέπει το προσωπικό να συνεργαστεί με την Επιτροπή

Σε επιστολή προς το προσωπικό, που έλαβε γνώση το Reuters, η κυβέρνηση της Γάζας, υπό τον έλεγχο της Χαμάς, προέτρεψε τους περισσότερους από 40.000 δημόσιους υπαλλήλους και το προσωπικό ασφαλείας να συνεργαστούν με την NCAG, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι εργάζεται για την ενσωμάτωσή τους στη νέα κυβέρνηση.

Αυτό περιλαμβάνει και την αστυνομική δύναμη της Χαμάς, που αριθμεί περίπου 10.000 μέλη, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ένα αίτημα που δεν είχε προηγουμένως αναφερθεί. Πολλοί από αυτούς περιπολούν τη Γάζα καθώς η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο των περιοχών της.

Δεν είναι σαφές εάν το Ισραήλ, το οποίο έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας, θα συμφωνήσει με την ένταξη των εργαζομένων στον τομέα των πολιτικών και των υπηρεσιών ασφαλείας στην NCAG.

Οι δυσκολίες παραμένουν

Τα σχέδια της Χαμάς για την αστυνομική της δύναμη και τους εργαζόμενους υποδεικνύουν μεγάλα χάσματα με το Ισραήλ, παρά την υποστήριξη των ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ προωθεί τα σχέδιά του. Την περασμένη εβδομάδα, διοργάνωσε τελετή για την ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης», που θα λειτουργήσει ως μεταβατική κυβέρνηση για τον συντονισμό της χρηματοδότησης και τον καθορισμό πλαισίου ανασυγκρότησης της Γάζας. Το πλαίσιο απαγορεύει τη συμμετοχή «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» στη διακυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η ομάδα είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην 15μελή NCAG και τον πρόεδρό της, Αλί Σαάθ, με άμεση ισχύ, εκφράζοντας εμπιστοσύνη ότι θα λειτουργήσει με βάση την αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού και χωρίς καταπάτηση δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η Χαμάς είναι ανοικτή στην αναδιάρθρωση υπουργείων από την NCAG και στην αποστολή ορισμένων εργαζομένων στη σύνταξη, αποφεύγοντας μαζικές απολύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν χάος. Οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη συναντηθεί για διαπραγματεύσεις. Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τον πρώην στρατηγό Σάμι Νάσμαν, ο οποίος έχει εμπειρία στην ασφάλεια της NCAG και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας του με τη Χαμάς.

Προοπτική αφοπλισμού

Η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί τον άμεσο παροπλισμό βαρέων όπλων της Χαμάς, με καταγραφή και περιορισμό των προσωπικών όπλων, ώστε η αστυνομία της NCAG να εγγυάται την προσωπική ασφάλεια. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς θα λάβουν κάποιο είδος αμνηστίας. Η Χαμάς εξακολουθεί να κατέχει πυραύλους και χιλιάδες ελαφρά όπλα.

Η οργάνωση συμφώνησε να συζητήσει τον αφοπλισμό με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις και με μεσολαβητές, χωρίς όμως να έχει λάβει συγκεκριμένη πρόταση. Οι ΗΠΑ εξετάζουν πιθανούς μηχανισμούς αφοπλισμού με εμπλοκή Ισραήλ, Κατάρ, Αιγύπτου και Τουρκίας.

Η Χαμάς έχει εκφράσει τη δυνατότητα παράδοσης των όπλων υπό την προϋπόθεση μακροχρόνιας εκεχειρίας (περίπου πέντε χρόνια) και θεωρεί απαραίτητη την έναρξη σοβαρών πολιτικών διαπραγματεύσεων για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση. Άλλες ένοπλες ομάδες στη Γάζα εξετάζουν επίσης τον αφοπλισμό, αν και ανησυχούν για την ασφάλειά τους.

Ο Νετανιάχου, ενώπιον του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η επόμενη φάση δεν αφορά την ανοικοδόμηση αλλά την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς.