Reuters: Επίθεση με drones σε τέσσερα ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Τέσσερα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν την Τρίτη από drones στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ κατευθύνονταν για φόρτωση πετρελαίου στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με οκτώ πηγές του Reuters.

Το πετρελαιοφόρο Delta Harmony διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με την LSEG, και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο της εταιρείας Tengizchevroil.

Το πετρελαιοφόρο Matilda, που επίσης χτυπήθηκε από τα drones, διαχειρίζεται η επίσης ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο της εταιρείας Karachaganak, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Αξιωματούχος της Thenamaris επιβεβαίωσε ότι το Matilda επλήγη από δύο drones ενώ βρισκόταν σε κατάσταση έρματος, περίπου 30 ναυτικά μίλια ανοιχτά του CPC.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές σε κατασκευές του καταστρώματος, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, οι οποίες είναι πλήρως επισκευάσιμες. Το πλοίο, το οποίο παραμένει αξιόπλοο, απομακρύνεται πλέον από την περιοχή», δήλωσε ο αξιωματούχος της εταιρείας.

Δύο πηγές από τον τομέα της ναυτικής ασφάλειας ανέφεραν στο Reuters ότι ξέσπασε φωτιά σε ένα από τα πλοία, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε γρήγορα.

Δύο ακόμη δεξαμενόπλοια, το Freud, που διαχειρίζεται η ελληνική TMS, και το Delta Supreme, υπό τη διαχείριση της Delta Tankers, επλήγησαν επίσης από drones κοντά στον τερματικό σταθμό του CPC, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του πρακτορείου Bloomberg που έχει γνώση της κατάστασης, τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στο CPC - την κύρια διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου του Καζακστάν - αλλά είχαν απομακρυνθεί νωρίτερα για να περιμένουν τη σειρά τους.

Η έκταση των ζημιών και στα δύο πλοία δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μιας σειράς δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επίσης χτυπήσει εμπορικά πλοία, σημειώνει το Bloomberg.