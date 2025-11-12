Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών καταγράφηκε σήμερα το πρωί μέχρι και τη Φλόριντα, καθώς η χιονοθύελλα συνεχίζει να συσσωρεύεται στα ανατολικά των Μεγάλων Λιμνών, λόγω μιας σύντομης εισβολής αρκτικού αέρα που έπληξε το ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Περισσότερες από δύο δωδεκάδες πόλεις, μέχρι και το Φορτ Μάγιερς, το Μαϊάμι και το Νάπολι της Φλόριντα, κατέρριψαν ή ισοφάρισαν τα ημερήσια ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών για τις 11 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το CNN, σήμερα το πρωί καταγράφονται οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες τόσο νωρίς το φθινόπωρο, από το 1976 στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και στη Σαβάνα της Τζόρτζια, με τις δύο περιοχές να πέφτουν στους 28 βαθμούς.

Το κρύο προκαλεί στις ιγκουάνα της Νότιας Φλόριντα να «παγώσουν» ή να χάσουν τον έλεγχο των μυών τους. Ως αποτέλεσμα, μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα, κάτι που είδαν ορισμένοι κάτοικοι της Φλόριντα το πρωί της Τρίτης. Οι ιγκουάνα δεν είναι νεκρές, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση παράλυσης και μπορούν να αναζωογονηθούν αν η θερμοκρασία ανέβει αρκετά γρήγορα.

Οι ψυχρές συνθήκες πιο βόρεια έχουν προκαλέσει για πρώτη φορά φέτος, χιονοθύελλα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Το χιόνι θα συμβάλει στη δημιουργία επικίνδυνων συνθηκών ταξιδιού την Τρίτη στις χιονισμένες περιοχές του βορειοανατολικού Οχάιο, της βορειοδυτικής Πενσυλβανίας και της δυτικής Νέας Υόρκης.

Record cold is greeting millions this morning, as temperatures have dropped below freezing as far south as Florida. Check out all the chilly details. 🥶 https://t.co/vKam6ssnCW pic.twitter.com/4jcR0EqHiS — The Weather Channel (@weatherchannel) November 11, 2025

Η πιο έντονη χιονόπτωση καταγράφηκε στη δυτική περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Πάνω από 30 εκατοστά χιόνι έπεσε σε απόσταση άνω των 80 χιλιομέτρων νότια του Σικάγου, ενώ συνολικά βόρεια της πόλης, από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 25 εκατοστά. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, νωρίς το πρωί της Δευτέρας αναφέρθηκαν επικίνδυνες συνθήκες για τα ταξίδια λόγω χιονιού και ισχυρών ανέμων κατά μήκος της διαπολιτειακής οδού 57 νότια του Σικάγου, στις κομητείες Κανκάκι και Βόρειο Ιρόκουα του Ιλινόις.

Lake effect snow rond Lake Michigan.❄️☃️❄️ 📷Max Velocity pic.twitter.com/Iwlt9PD6kb — Michael vd Poel (@WeermanMichael) November 10, 2025

Στο Σικάγο έπεσαν μόνο 2,5-7,5 εκατοστά χιονιού, συνοδευόμενα από βροντές και ισχυρούς ανέμους από το βράδυ της Κυριακής έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Οι προγνώσεις για την πόλη την Κυριακή έκαναν λόγο για πιθανές ιστορικές χιονοπτώσεις για τον Νοέμβριο, με συνολικό ύψος χιονιού άνω των 25 εκατοστών, αλλά οι πιο έντονες χιονοπτώσεις δεν έπληξαν το κέντρο της πόλης.

A look at today's progression of the lake-effect snow band (via Satellite) that dropped several inches of snow along the Lake Michigan shoreline. Notice the snow melting in Eastern IL as the day progresses as well. pic.twitter.com/IhxnM7GRJz — NEXLAB (@CODMeteorology) November 11, 2025

Τα συνολικά ύψη χιονιού λόγω του φαινομένου της λίμνης συχνά διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με το πού αναπτύσσονται οι πιο έντονες χιονοπτώσεις, λόγω του στενού εύρους τους. Αυτό συνέβη τη Δευτέρα κοντά στη λίμνη Μίσιγκαν.

Αλλού, πάνω από 30 εκατοστά χιονιού έπεσαν στην Άνω Χερσόνησο του Μίσιγκαν και στη βορειοδυτική Ιντιάνα από την Κυριακή έως τη Δευτέρα.