Ρεκόρ ψύχους στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ: Χιονοθύελλα στο Μίσιγκαν, παγωμένα ιγκουάνα στη Φλόριντα
AP Photo/Nam Y. Huh
AP Photo/Nam Y. Huh
CNN

Ρεκόρ ψύχους στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ: Χιονοθύελλα στο Μίσιγκαν, παγωμένα ιγκουάνα στη Φλόριντα

12/11/2025 • 08:50
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
12/11/2025 • 08:50
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών καταγράφηκε σήμερα το πρωί μέχρι και τη Φλόριντα, καθώς η χιονοθύελλα συνεχίζει να συσσωρεύεται στα ανατολικά των Μεγάλων Λιμνών, λόγω μιας σύντομης εισβολής αρκτικού αέρα που έπληξε το ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Περισσότερες από δύο δωδεκάδες πόλεις, μέχρι και το Φορτ Μάγιερς, το Μαϊάμι και το Νάπολι της Φλόριντα, κατέρριψαν ή ισοφάρισαν τα ημερήσια ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών για τις 11 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το CNN, σήμερα το πρωί καταγράφονται οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες τόσο νωρίς το φθινόπωρο, από το 1976 στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και στη Σαβάνα της Τζόρτζια, με τις δύο περιοχές να πέφτουν στους 28 βαθμούς.

Το κρύο προκαλεί στις ιγκουάνα της Νότιας Φλόριντα να «παγώσουν» ή να χάσουν τον έλεγχο των μυών τους. Ως αποτέλεσμα, μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα, κάτι που είδαν ορισμένοι κάτοικοι της Φλόριντα το πρωί της Τρίτης. Οι ιγκουάνα δεν είναι νεκρές, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση παράλυσης και μπορούν να αναζωογονηθούν αν η θερμοκρασία ανέβει αρκετά γρήγορα.

Οι ψυχρές συνθήκες πιο βόρεια έχουν προκαλέσει για πρώτη φορά φέτος, χιονοθύελλα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Το χιόνι θα συμβάλει στη δημιουργία επικίνδυνων συνθηκών ταξιδιού την Τρίτη στις χιονισμένες περιοχές του βορειοανατολικού Οχάιο, της βορειοδυτικής Πενσυλβανίας και της δυτικής Νέας Υόρκης.

Η πιο έντονη χιονόπτωση καταγράφηκε στη δυτική περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Πάνω από 30 εκατοστά χιόνι έπεσε σε απόσταση άνω των 80 χιλιομέτρων νότια του Σικάγου, ενώ συνολικά βόρεια της πόλης, από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 25 εκατοστά. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, νωρίς το πρωί της Δευτέρας αναφέρθηκαν επικίνδυνες συνθήκες για τα ταξίδια λόγω χιονιού και ισχυρών ανέμων κατά μήκος της διαπολιτειακής οδού 57 νότια του Σικάγου, στις κομητείες Κανκάκι και Βόρειο Ιρόκουα του Ιλινόις.

Στο Σικάγο έπεσαν μόνο 2,5-7,5 εκατοστά χιονιού, συνοδευόμενα από βροντές και ισχυρούς ανέμους από το βράδυ της Κυριακής έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Οι προγνώσεις για την πόλη την Κυριακή έκαναν λόγο για πιθανές ιστορικές χιονοπτώσεις για τον Νοέμβριο, με συνολικό ύψος χιονιού άνω των 25 εκατοστών, αλλά οι πιο έντονες χιονοπτώσεις δεν έπληξαν το κέντρο της πόλης.

Τα συνολικά ύψη χιονιού λόγω του φαινομένου της λίμνης συχνά διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με το πού αναπτύσσονται οι πιο έντονες χιονοπτώσεις, λόγω του στενού εύρους τους. Αυτό συνέβη τη Δευτέρα κοντά στη λίμνη Μίσιγκαν.

Αλλού, πάνω από 30 εκατοστά χιονιού έπεσαν στην Άνω Χερσόνησο του Μίσιγκαν και στη βορειοδυτική Ιντιάνα από την Κυριακή έως τη Δευτέρα.

ΗΠΑ
ΚΥΜΑ ΨΥΧΟΥΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΜΙΣΙΓΚΑΝ
ΦΛΟΡΙΝΤΑ