Ράιτ: Διέγραψε ανάρτησή του ότι αμερικανικές δυνάμεις συνόδευσαν δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ

Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε ακόμη περισσότερο αφού ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ένα πρώτο δεξαμενόπλοιο, συνοδευόμενο από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, διέπλευσε τα Στενά του Χορμούζ, που μέχρι τώρα είναι μπλοκαρισμένα λόγω του πολέμου.

Αν και ο υπουργός διέγραψε πολύ γρήγορα την ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γύρω στις 19.40 η τιμή του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας είχε πέσει στα 84,16 δολάρια του βαρέλι (-14,96%) και του αμερικανικού αργού WTI στα 79,17 δολάρια (-16,46%).

«Το αμερικανικό Ναυτικό συνόδευσε με επιτυχία ένα δεξαμενόπλοιο που διέπλευσε τα Στενά του Oρμούζ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει στις παγκόσμιες αγορές», είπε ανακοινώσει λίγα λεπτά νωρίτερα ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ με ένα βίντεο που ανάρτηση στο Χ.

Ο Ράιτ διέγραψε στη συνέχεια την ανάρτηση, χωρίς καμία εξήγηση. Οι Φρουροί της Επανάστασης και ένας Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο Reuters διέψευσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνόδευσαν οποιοδήποτε πλοίο στο Ορμούζ.

Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί πάντως από το πρωί, αφού χθες έφτασε μέχρι και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Από τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια δίοδο κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, περνά σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η ανακοίνωση, νωρίτερα, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) ότι συγκαλεί «έκτακτη σύσκεψη» των μελών του, καθησύχασε τους επενδυτές που αναμένουν τη λήψη κάποιας απόφασης για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Financial Times, ο όγκος του πετρελαίου που θα αντληθεί από τα εθνικά αποθέματα μπορεί να φτάνει τα 300-400 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή έως και το ένα τέταρτο των 1,2 δισ. βαρελιών που έχει στη διάθεσή του ο ΙΕΑ.

Ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί στη μείωση των τιμών είναι η πιθανότητα τερματισμού του πολέμου, όπως προανήγγειλε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μετά την επικοινωνία του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρθούν ορισμένες κυρώσεις στο πετρέλαιο.

«Είναι σχεδόν βέβαιο» ότι ο Τραμπ «αντέδρασε νευρικά απέναντι στην εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου και της πτώσης των μετοχών στα χρηματιστήρια», εκτίμησε ο Άρνι Λόχμαν Ράσμουσεν, αναλυτής της Global Risk Management.

