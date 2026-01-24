Η βία που σχετίζεται με το νερό έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2022, ενώ λίγα γίνονται για να κατανοηθεί και να αντιμετωπιστεί αυτή η τάση, προειδοποιούν ειδικοί, αναφέρει ο Guardian. επικαλούμενος στοιχεία από το Pacific Institute, αμερικανική δεξαμενή σκέψης.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, καταγράφηκαν 419 περιστατικά το 2023, έναντι 235 το 2022. Το ινστιτούτο συγκεντρώνει στοιχεία για εκατοντάδες χρόνια συγκρούσεων που αφορούν το νερό, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου αυτό χρησιμοποιήθηκε ως όπλο ή αιτία βίας.

«Οι συγκρούσεις είναι πολυπαραγοντικές», δήλωσε ο Δρ. Πίτερ Γκλέικ, συνιδρυτής του ινστιτούτου. «Η κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα παίζουν ρόλο, αλλά σημαντικοί παράγοντες είναι η αποτυχία του κράτους, διεφθαρμένες κυβερνήσεις και κακή διαχείριση υποδομών».

Η Τζοάννα Τρέβορ, υπεύθυνη ασφάλειας νερού στην Oxfam, επισημαίνει αύξηση των τοπικών συγκρούσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής και της επισφαλούς πρόσβασης στο νερό.

Πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις εντάσεις Ινδίας - Πακιστάν για τον ποταμό Ινδό, ρωσικούς βομβαρδισμούς σε υδροηλεκτρικά φράγματα στην Ουκρανία, τις διαδηλώσεις για νερό στη Νότια Αφρική, ενώ στην Ανατολική Αφρική και στο Σαχέλ, η επισφάλεια οδηγεί σε μετακινήσεις πληθυσμών, πυροδοτώντας νέες συγκρούσεις.

Πολιτικοί παράγοντες επιδεινώνουν την κατάσταση. Στους ποταμούς Κολοράντο και Ρίο Γκράντε οι ιστορικές συνθήκες διαχείρισης διαταράχθηκαν από πολιτικές εντάσεις, ενώ στην Κεντρική Ασία η εκτροπή νερού από το Αφγανιστάν απειλεί τις γειτονικές χώρες.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι η ζήτηση πόσιμου νερού θα υπερβεί την προσφορά κατά 40% έως το 2030. Η UNESCO επισημαίνει ότι μόνο το ένα πέμπτο των χωρών με διασυνοριακές λεκάνες έχει συμφωνίες για δίκαιη διανομή πόρων. Η Τρέβορ τονίζει την ανάγκη αυστηρότερων διεθνών κανόνων και καλύτερης διαχείρισης.

Ο Γκλέικ καταλήγει ότι «τα προβλήματα ύδρευσης μπορούν να λυθούν, αν υπάρξει συνδυασμένη δράση για την κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οικοσυστήματα και την πρόληψη συγκρούσεων».