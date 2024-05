Ράφα: Εν μέσω επίθεσης συνεχίζονται οι διαπραγματεύεις για εκεχειρία - Παρούσα η CIA

Η επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα δεν πρόκειται να λάβει τέλος έως ότου εξουδετερωθούν οι τρομοκράτες της Χαμάς σε εκείνη την περιοχή αλλά και σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας ή απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατά η Χαμάς. Αυτό διεμήνυσε την Τρίτη (7/5) το απόγευμα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, τη στιγμή που το Ισραήλ κλιμακώνει την επιχείρησή του στη Ράφα έχοντας καταλάβει και αποκλείσει το στρατηγικό πέρασμα της νοτιότερης πόλης στη Λωρίδα της Γάζας.

The Israeli military said it had taken operational control of the Palestinian side of Gaza's southern Rafah crossing, which borders Egypt and has been pivotal for the delivery of aid and exit of injured people in the Gaza war https://t.co/MbXRPSAtu9 pic.twitter.com/tfyLEMCwQb