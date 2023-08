Πυρκαγιές στον Καναδά: Εκκένωση της μεγαλύτερης πόλης στα Βορειοδυτικά Εδάφη (vid)

Οι κάτοικοι της Γέλοουναϊφ διατάχθηκαν χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν κατεπειγόντως από αυτήν ως αύριο Παρασκευή, καθώς η μεγαλύτερη πόλη στα Βορειοδυτικά Εδάφη του Καναδά απειλείται εξαιτίας της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Dangerous fires continue to tear through Canada, as record-setting blazes force the evacuation of communities. pic.twitter.com/JkBKStfgcn