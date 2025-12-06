Πυρκαγιές στην Αυστραλία: Οι αρχές καλούν χιλιάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους

Με δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης να έχουν καεί λόγω των πυρκαγιών στη Νέα Νότια Ουαλία, οι Αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, επικαλούμενες το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου στην πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε για την Φίγκανς Μπέι και την περιοχή Γόι Γόι στην κεντρική παράκτια περιοχή της πολιτείας, όπου ο πληθυσμός ανέρχεται σε πάνω από 350.000 ανθρώπους, και βρίσκεται γύρω στα 45 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσάς της, το Σίδνεϊ, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας. Έως και 16 σπίτια καταστράφηκαν καθώς οι φωτιές μαίνονται στην περιοχή, μετέδωσε το δίκτυο Australian Broadcasting Corp.

«Φύγετε τώρα αν ο δρόμος είναι καθαρός προς το Γόι Γόι», συνιστά η Αγροτική Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της.

🔥 Bushfires ravage New South Wales, Australia: 12 homes destroyed in Koolewong (Central Coast), 4 in Bulahdelah (Mid North Coast). #NSW #WildFire



Multiple fires burn across the state amid extreme heat, gusty winds.



Watch & Act warnings; trains disrupted. pic.twitter.com/AX3iQWxjq7 — GeoTechWar (@geotechwar) December 6, 2025

Τον κίνδυνο πυρκαγιών στην περιοχή επιτείνει ένα κύμα καύσωνα σήμερα στη Νέα Νότια Ουαλία, που φέρνει θερμοκρασίες 42 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. «Παρακαλούμε να προσέχετε ο ένας τον άλλον και να ακολουθείτε τις συστάσεις των αρχών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

Fast-moving bushfires swept across parts of New South Wales, Australia this morning, destroying up to 16 homes in Bulahdelah and Koolewong. The fires also caused major disruptions to train services pic.twitter.com/qQmstVHKVk — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 6, 2025

Πάνω από 50 πυρκαγιές μαίνονταν στην πολιτεία σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές, περιλαμβανομένης φωτιάς στην περιοχή Άπερ Χάντερ, η οποία κατατάσσεται επίσης στο υψηλότερο επίπεδο έκτακτης ανάγκης και έχει κάψει σχεδόν 100.000 στρέμματα.

Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών τη φετινή θερινή περίοδο για την Αυστραλία ύστερα από αρκετές ήπιες περιόδους. Οι πυρκαγιές τη θερινή περίοδο του 2019-2020 για την Αυστραλία, η οποία χαρακτηρίστηκε «Μαύρο Καλοκαίρι», είχαν καταστρέψει περιοχή έκτασης ανάλογης με την Τουρκία και είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 33 ανθρώπους.