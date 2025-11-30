Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Στους 146 αυξήθηκαν οι νεκροί - Έως 4 εβδομάδες θα διαρκέσουν οι έρευνες

Στους 146 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα σε συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, με τις αρχές της πόλης να ανακοινώνουν την Κυριακή πως η έρευνα για την πολύνεκρη τραγωδία μπορεί να διαρκέσει ακόμα και μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 79, ενώ υπενθυμίζεται πως από την Παρασκευή έχουν σταματήσει οι επιχειρήσεις διάσωσης ενώ θεωρούνται αγνοούμενοι περίπου 200 άνθρωποι.

«Η έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 3 με 4 εβδομάδες» συμπλήρωσαν οι αρχές του Χονκ Κονγκ.