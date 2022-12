Πυρκαγιά στη Σεούλ: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε κλειστό αυτοκινητόδρομο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε σκεπαστό τμήμα αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Σεούλ.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το σκεπαστό τμήμα του υπέργειου αυτοκινητοδρόμου -το οποίο καλύπτεται από ειδική ηχομονωτική κατασκευή προκειμένου να προστατεύονται τα γειτονικά κτίρια από τον θόρυβο της κίνησης των οχημάτων- να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

#SouthKorea 🇰🇷 - 🔥A tunnel along the freeway caught fire. At least six people were killed and 29 others injured, 3 of them seriously, in a tunnel #fire along a highway in #Gwacheon, south of #Seoul,fire authorities said.(29.12.2022)



