Πύρινος εφιάλτης στη νότια Ευρώπη: Ανεξέλεγκτες οι φωτιές σε Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Αλβανία

Χωρίς τέλος φαίνεται να είναι ο πύρινος εφιάλτης που βιώνει η νότια Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες. Μαζί με την Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και κυρίως η Ισπανία, όπου καταγράφηκε και τρίτος θάνατος, συνεχίζουν σήμερα να δίνουν μάχη με τις φλόγες εν μέσω καύσωνα.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τη λύπη του για «το θάνατο ενός δεύτερου εθελοντή στη Λεόν», ενός 36χρονου που έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στη βορειοδυτική περιφέρεια Καστίλλης και Λεόν, και υπογράμμισε πως «η απειλή παραμένει ακραία» στην Ισπανία.



Η Ισπανία μπήκε σήμερα στη 12η ημέρα συναγερμού για καύσωνα και οι κάτοικοι, όπως και οι πυροσβέστες, είναι εξαντλημένοι. 11 μέτωπα ταξινομήθηκαν στο δεύτερο επίπεδο μιας τετραβάθμιας κλίμακας και αυτή της Θαμόρα (στην Καστίλλη και Λεόν), «όπου κάηκε μια σημαντική έκταση (...), ανησυχεί» πολύ, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ο οποίος ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δύο Canadair.

Ο Γάλλος ομόλογός του, Φρανσουά Μπαϊρού, απάντησε στην έκκληση ανακοινώνοντας την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων Canadair.

Παράλληλα, οι περισσότεροι Ισπανοί προσπαθούν να δροσίσουν τη νύκτα τα σπίτια τους, άλλοι χρειάζεται να κλειστούν μέσα σ' αυτά ή να σπεύσουν να τα εγκαταλείψουν καθώς οι φλόγες τα πλησιάζουν.



Από τη στιγμή που άρχισαν οι πυρκαγιές, 10.700 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Η Ισπανία, όντας η χώρα με τις πιο υψηλές ανόδους της θερμοκρασίας στην Ευρώπη, είναι συνηθισμένη στις ακραίες θερμοκρασίες, όμως εδώ και μερικά χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με την ενίσχυση των κυμάτων καύσωνα.

Από την αρχή της χρονιάς, περισσότερα από 1.480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη χώρα αυτή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), και έχουν καταγραφεί 200 πυρκαγιές.



Εκτός από την Καστίλλη και Λεόν, η Γαλικία (βορειοδυτική Ισπανία) και η περιφέρεια της Βαλένθια (ανατολικά) και της Εξτρεμαδούρα (δυτικά) εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία και γύρω στους 15 οδικοί άξονες έχουν αποκλεισθεί, σύμφωνα με χάρτη της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας (DGT).

«Αυτή τη νύκτα έγιναν πραγματικότητα οι χειρότερες προγνώσεις», έγραψε στο «Χ» ο Αμπέλ Μπαουτίστα, αξιωματούχος της περιφερειακής κυβέρνησης της Εξτρεμαδούρα (δυτική Ισπανία), καθώς ολόκληρη η περιφέρεια έχει τεθεί πλέον σε συναγερμό πυρκαγιάς επιπέδου 2, ενώ ζητήθηκε από τον πληθυσμό να επιδείξει τη «μέγιστη σύνεση».

Στη γειτονική Πορτογαλία, κινητοποιήθηκαν γύρω στα 15 εναέρια μέσα για την κατάσβεση τεσσάρων μεγάλων δασικών πυρκαγιών στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας. Στο κέντρο της, μόνο στην πυρκαγιά του Αργκανίλ δίνουν μάχη περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, ενώ εκείνη του Τρανκόσο, που ξέσπασε το Σάββατο, μαίνεται μέχρι σήμερα.

Στην Ιταλία συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες. 16 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και η Βενετία, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, αν και το φετινό καλοκαίρι δεν έχουν σημειωθεί στη χώρα πολλές πυρκαγιές.

Τέλος, στην Αλβανία, μία από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή τους, ενώ στο γειτονικό Μαυροβούνιο οι κλιματικές συνθήκες και τα εναέρια μέσα επέτρεψαν να τεθούν υπό έλεγχο οι κυριότερες δασικές πυρκαγιές.