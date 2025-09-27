Η εξωτερική παροχή ρεύματος προς τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, έχει διακοπεί για περισσότερες από τρεις ημέρες, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια αλλά φόβους για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρηνικού ατυχήματος, σύμφωνα με τον Guardian.

Η λειτουργία βασίζεται πλέον σε γεννήτριες έκτακτης ανάγκης που τροφοδοτούν τα κρίσιμα συστήματα ψύξης και ασφάλειας, ενώ δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το πότε θα αποκατασταθεί η γραμμή ηλεκτροδότησης. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, χαρακτήρισε την κατάσταση «βαθιά ανησυχητική» και συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο να υπάρξει απτή πρόοδος.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί το εργοστάσιο ως διαπραγματευτικό χαρτί, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για νέα κρίσιμη φάση στην κατοχή της εγκατάστασης. Οι δοκιμές ασφαλείας μετά τη Φουκουσίμα το 2011 έδειξαν ότι ένας σταθμός μπορεί να αντέξει έως 72 ώρες χωρίς εξωτερική παροχή, όριο που έχει ήδη ξεπεραστεί.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης στη Ζαπορίζια έχει συμβεί εννέα φορές από το 2022, κυρίως λόγω ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές υποδομές. Η πιο πρόσφατη ζημιά εντοπίζεται στη ρωσική πλευρά, κοντά στο εργοστάσιο, με τη Μόσχα να αποδίδει τις δυσκολίες επισκευής σε ουκρανικούς βομβαρδισμούς – κατηγορία που το Κίεβο απορρίπτει ως αβάσιμη.

Σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, υπάρχει απόθεμα ντίζελ που επαρκεί για 20 ημέρες λειτουργίας των γεννητριών. Επτά από τις 18 χρησιμοποιούνται ήδη, ωστόσο εάν προκύψουν βλάβες, το καύσιμο στους έξι αντιδραστήρες μπορεί να υπερθερμανθεί και να οδηγήσει σε τήξη, όπως συνέβη στη Φουκουσίμα.

Η Ρωσία φαίνεται να προωθεί την εγκατάσταση νέας γραμμής ηλεκτροδότησης που θα συνδέει το εργοστάσιο με το ρωσικό δίκτυο μέσω κατεχόμενων περιοχών. Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες δείχνουν έργα υποδομής που πιθανόν διευκολύνουν την επανεκκίνηση ενός τουλάχιστον αντιδραστήρα, παρά τους κινδύνους.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία διευθυντής του εργοστασίου δήλωσε πρόσφατα ότι η ένταξη στο ρωσικό δίκτυο βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι μια τέτοια κίνηση σε συνθήκες πολέμου θα ήταν άνευ προηγουμένου και εξαιρετικά επικίνδυνη.

Η αβεβαιότητα για την ασφάλεια του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης παραμένει έντονη, ενώ η παρατεταμένη απώλεια εξωτερικής ενέργειας αυξάνει τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος με απρόβλεπτες συνέπειες.

Κίεβο: Η Μόσχα επιχειρεί να «κλέψει» τον πυρηνικό σταθμό

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία πως έχει αποσυνδέσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια από το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης εδώ και τέσσερις ημέρες και πως επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να τον «κλέψει» συνδέοντάς τον με ένα δίκτυο υπό ρωσικό έλεγχο, παρά τους κινδύνους για την ασφάλειά του.

«Προτρέπουμε όλα τα κράτη που ανησυχούν για την πυρηνική ασφάλεια να καταστήσουν σαφές στη Μόσχα πως ο πυρηνικός τζόγος της πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα, σε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στο Χ.