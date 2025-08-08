Πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια – Εκκενώθηκαν οικισμοί με χιλιάδες ανθρώπους

Πυρκαγιά βορειοδυτικά του Λος Άντζελες που μαίνεται ανεξέλεγκτη οδήγησε τις Αρχές στην υποχρεωτική εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων από τις κατοικίες τους.

Η πυρκαγιά Canyon ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στα σύνορα των κομητειών Βεντούρα και Λος Άντζελες.







Μέχρι το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) είχε κάψει σχεδόν 20.000 στρέμματα, αναφέρει το BBC.

Οι Αρχές τονίζουν ότι η πυρκαγιά παραμένει εντελώς εκτός ελέγχου, δηλαδή είναι κατά «0% περιορισμένη». Οι υψηλές θερμοκρασίες με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 37 βαθμούς Κελσίου και η ξηρασία περιπλέκουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.







Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, ενώ σε άλλους 14.000 δόθηκαν προειδοποιήσεις να τις εκκενώσουν, σύμφωνα με δήλωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Βεντούρα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες από την πυρκαγιά.





Η Σάντα Κλαρίτα, μία από τις πιο κοντινές πόλεις στην πυρκαγιά, βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής. Οι Αρχές της πόλης έχουν καλέσει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τη φωτιά.



Η πυρκαγιά Canyon Fire είναι μία μόνο από τις πολλές ενεργές πυρκαγιές σε ολόκληρη την πολιτεία. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ενεργή πυρκαγιά στην πολιτεία είναι η Gifford που έχει καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα.