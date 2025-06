Πύρινη «κόλαση» στη Σμύρνη, έφτασαν στάχτες στην Πάτμο (pics&vids)

Μετά τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μεντερές της Σμύρνης, οι φλόγες εξαπλώθηκαν την Κυριακή και στις περιοχές Γκαζιεμίρ και Σεφεριχισάρ, που παραδόθηκαν στη φωτιά.

Στο Μεντερές, μάλιστα, πέντε συνοικίες εκκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας.

Μάλιστα, από τις εκτεταμένες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή οι στάχτες και η οσμή της φωτιάς σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν μέχρι την Πάτμο.

Σύμφωνα με τη milliyet, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δάσος στην περιοχή Ταρακλί της Σακάρια τέθηκε σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, όμως σε ορισμένα σημεία αναζωπυρώθηκε λόγω των ανέμων. Χάρη στην άμεση επέμβαση με πυροσβεστικά οχήματα, ελικόπτερα και ομάδες της Δασικής Υπηρεσίας, οι φλόγες περιορίστηκαν ξανά έπειτα από περίπου μία ώρα προσπάθειας. Οι δυνάμεις συνεχίζουν τις εργασίες πλήρους κατάσβεσης και επιτήρησης, ενώ το σημείο της αναζωπύρωσης καταγράφηκε με drone.

Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις περιοχές Μεντερές και Σεφεριχισάρ της Σμύρνης. Οι θυελλώδεις άνεμοι, που φτάνουν τα 70 έως 117 χιλιόμετρα την ώρα, δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών. Αυτή τη στιγμή, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 1.113 άτομα, με τη συνδρομή 122 πυροσβεστικών οχημάτων, 74 υδροφόρων και 84 χωματουργικών μηχανημάτων.

Ο περιφερειάρχης Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, που βρίσκεται στην περιοχή και συντονίζει τις επιχειρήσεις, δήλωσε: «Εδώ πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Τα αεροσκάφη μας έχουν δυνατότητα να ρίξουν έως και 12 τόνους νερό. Όταν η ένταση του ανέμου πέφτει, μπορούν να απογειωθούν και κάποια ελικόπτερα για να συνδράμουν στις ρίψεις. Με τις επίγειες δυνάμεις μας προσπαθούμε να περιορίσουμε τις φλόγες.

🚨 🔥 The situation in the Izmir region, Turkey is dire! pic.twitter.com/2YL0QRL45u