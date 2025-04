«Πυρά» Τραμπ σε δημοσιογράφο του ABC: Δεν σε είχα καν ακουστά, αλλά δεν είσαι και πολύ ευγενικός

Σε μια ταραχώδη συνέντευξη προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο του ABC, Τέρι Μοράν, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ήμερων από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ωστόσο δεν έλειψαν αρκετές στιγμές έντασης ανάμεσά τους.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε εκνευρισμένος με αρκετές ερωτήσεις που του έθετε ο Μοράν και ειδικά με την επιμονή του δημοσιογράφου στην υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, Σαλβαδοριανού μετανάστη στις ΗΠΑ, παντρεμένου με Αμερικανίδα και πατέρα μικρού παιδιού, που η κυβέρνηση είχε αναγνωρίσει πως απελάθηκε άδικα.

Μάλιστα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Γκαρσία ήταν μέλος της συμμορίας MS-13, δείχνοντας φωτογραφία όπου φέρεται να έχει τατουάζ με τα αρχικά της οργάνωσης στα δάχτυλά του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εικόνα – την οποία έχει κοινοποιήσει ξανά στο παρελθόν ο Ρεπουμπλικάνος – αμφισβητείται από επικριτές του, που υποστηρίζουν ότι έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία.

Σύμφωνα με την Independent, δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τον Αμπρέγο Γκαρσία με την MS-13.

Από την πλευρά του, ο Μοράν επισήμανε το γεγονός ότι η σύνδεση του Γκαρσία με τη συμμορία αποτελεί «αντικείμενο διαφωνίας» και προσπάθησε να περάσει στην επόμενη ερώτηση, ωστόσο ο Τραμπ αντέδρασε επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχει η φωτογραφία με το τατουάζ.

«Η εικόνα είναι επεξεργασμένη» απάντησε κατόπιν ο Μοράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκνευρίζεται περαιτέρω και να υπενθυμίζει στον δημοσιογράφο ότι τον διάλεξε ο ίδιος για τη συνέντευξη, αλλά δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος με τη στάση του. «Σου δίνουν την ευκαιρία της ζωής σου, να κάνεις τη συνέντευξη. Σε διάλεξα γιατί, ειλικρινά, δεν σε είχα καν ακουστά, αλλά δεν πειράζει... Όμως δεν είσαι και πολύ ευγενικός».

Trump when his interviewer fact checks him: 'Don't do that. You can't do that. They're giving you the big break of a lifetime. I picked you to do the interview because frankly, I'd never heard of you, but you're not being very nice' pic.twitter.com/1sw6BMf76N — FactPost (@factpostnews) April 30, 2025

Όταν ο Μοράν επανέλαβε την πρόθεσή του να προχωρήσουν σε άλλο ζήτημα, ο Τραμπ τον διέκοψε ξανά: «Θες να σου δείξω τη φωτογραφία;».

«Την είδα», απάντησε ο δημοσιογράφος. «Μπορεί να ερμηνευτεί έτσι... Θέλω να περάσουμε στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Μοράν. Ο Τραμπ, ωστόσο, επέμεινε: «Όχι, όχι, όχι. Έγραφε MS, ξεκάθαρα, δεν είναι θέμα ερμηνείας... Γι’ αυτό ο κόσμος δεν πιστεύει πια τα ΜΜΕ».

Ωστόσο, ακολούθησε και άλλη στιγμή έντασης μεταξύ των δύο ανδρών. Σε κάποιο άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν ο Μοράν ρώτησε τον Τραμπ εάν εμπιστεύεται 100% τον υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του Πιτ Χέγκσεθ, εκείνος χαρακτήρισε την ερώτηση «χαζή», συμπληρώνοντας ότι «δεν είναι καν 100% σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η συνέντευξη».

NEW: President Trump goes off on ABC News’ Terry Moran after he asks him about his confidence level in Defense Secretary Pete Hegseth.



Trump: He’s a very good defense secretary.



Moran: Do you have a 100% confidence in him?



Trump: Do I have a 100% confidence in anything? It's a… pic.twitter.com/v4XmlwkSD2 — Collin Rugg (@CollinRugg) April 30, 2025

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με αρκετά απαξιωτικό τρόπο για τα ΜΜΕ, χαρακτηρίζοντας το ABC ένα από τα χειρότερα ως προς την παραπλάνηση του κοινού.

Trump just murdered ABC 🤣🤣



“We had a President that was grossly incompetent. You knew it, I knew it, and everybody knew it. But you guys didn’t want to write it because you’re fake news.



And by the way, ABC is one of the worst.” pic.twitter.com/A3dx8rt8HO — Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 30, 2025

«Είχαμε έναν τελείως ανίκανο πρόεδρο. Εσείς το ξέρατε, όλοι το ήξεραν. Όμως δεν θέλατε να το γράψετε γιατί δημοσιεύετε fake news», είπε ο Τραμπ στον Μοράν.