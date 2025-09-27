«Πυρά» Λαβρόφ κατά της Γερμανίας: Έχουν τον ίδιο σκοπό με τον Χίτλερ, αναβιώνει ο ναζισμός

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε το Σάββατο τη «στρατιωτική ρητορική» της Γερμανίας, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι στοχεύει να ηγηθεί του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, αναφερόμενος στο ναζιστικό παρελθόν του.

«Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας, έχουμε επανειλημμένα εκφράσει τις πολύ βαθιές μας ανησυχίες», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια συνεχή διαδικασία επαναστρατιωτικοποίησης. Υπάρχουν επίσης σαφή σημάδια αναβίωσης του ναζισμού», συνέχισε.

«Γιατί συμβαίνει αυτό; Πιθανώς για τον ίδιο σκοπό που είχε ο Χίτλερ: να υποτάξει όλη την Ευρώπη και να επιχειρήσει να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα της Σοβιετικής Ένωσης τότε και της Ρωσίας σήμερα», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Από την άνοδο στην εξουσία του συντηρητικού Φρίντριχ Μερτς ως καγκελάριου, η Γερμανία στοχεύει να γίνει η αιχμή του δόρατος του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, δεδομένης της ρωσικής απειλής και της αμερικανικής αποδέσμευσης.

Σημειώνεται ότι, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ένα πακέτο ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί έως το 2030 για την «αρχιτεκτονική ασφαλείας» στο διάστημα, καθώς η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν σημαντική απειλή και σε αυτό το πεδίο.

Παράλληλα είπε πως «η χώρα θα μπει σε κούρσα εξοπλισμών» στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την ίδια μέρα, ο γερμανικός στρατός ξεκίνησε επίσης τριήμερα γυμνάσια στο Αμβούργο. Σενάριο: μια στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα των χωρών της Βαλτικής, γειτόνων της Ρωσίας.

«Ο (Γερμανός) καγκελάριος δήλωσε με υπερηφάνεια ότι στόχος του είναι να κάνει τη Γερμανία, για άλλη μια φορά, την κορυφαία στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Και όταν κάποιος σε μια χώρα που διέπραξε τα εγκλήματα του ναζισμού, του φασισμού και του Ολοκαυτώματος (...) ισχυρίζεται ότι η Γερμανία πρέπει να γίνει ξανά μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, αυτό καταδεικνύει μια αδύναμη ιστορική μνήμη, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», κατέληξε.

Κλιμακώνει ο Λαβρόφ: Οποιαδήποτε επίθεση του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας θα λάβει αποφασιστική απάντηση

Ταυτόχρονα, κλιμακώνει την ένταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος προειδοποιεί ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Μόσχας, θα λάβει αποφασιστική απάντηση».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαβρόφ τόνισε ότι «η Ρωσία κατηγορείται σχεδόν ότι σχεδιάζει επίθεση κατά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα διαψεύσει αυτές τις προκλήσεις».

«Ωστόσο, οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ», προειδοποίησε.

Παράλληλα, ο Λαβρόφ στρέφεται πλέον προς την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε: «Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ρωσία ήταν και παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για την εξάλειψη των ριζικών αιτιών της σύγκρουσης».

«Η ασφάλεια της Ρωσίας και τα ζωτικά της συμφέροντα πρέπει να συμφωνηθούν αξιόπιστα», πρόσθεσε.

«Τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων στις περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Με βάση αυτό, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Κατηγόρησε δε τη Δύση ότι «σαμποτάρει» τη διπλωματία πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε την Παρασκευή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Η απόρριψη της πρότασης «εξέθεσε την πολιτική της Δύσης να σαμποτάρει την επιδίωξη εποικοδομητικών λύσεων», τόνισε ο Λαβρόφ κάνοντας λόγο για «εκβιασμό».

Το ΝΑΤΟ ενισχύει την παρακολούθηση στη Βαλτική μετά τα περιστατικά με drones στη Δανία

Λίγο αργότερα, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα «διενεργήσει ακόμη πιο ενισχυμένη επιτήρηση με νέα πολυτομεακά μέσα στην περιοχή της Βαλτικής» μετά τα πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία.

Σε δήλωση που εστάλη στο Reuters, η συμμαχία ανέφερε ότι τα νέα μέσα περιλαμβάνουν «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και τουλάχιστον ένα φρεγάτα αεράμυνας».

Guardian: Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για πιθανή επέκταση του πολέμου και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβλεψε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία επιτιθέμενος σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και κατηγόρησε τη Ρωσία για πρόσφατες εισβολές drones, τις οποίες χαρακτήρισε προσπάθεια δοκιμής των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ.

Πηγή: AP /Efrem Lukatsky

Σύμφωνα με τον Guardian, μιλώντας στο Κίεβο μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για μεγαλύτερη σύγκρουση.

«Ο Πούτιν δεν θα περιμένει να ολοκληρώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα ανοίξει κάποιο άλλο μέτωπο. Κανείς δεν ξέρει πού. Αυτό θέλει», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο ελέγχει σκόπιμα την ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύει τον εναέριο χώρο της, μετά από παρατηρήσεις drones στη Δανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία και την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Υπενθυμίζεται ότι, drones εντοπίστηκαν την Παρασκευή το βράδυ πάνω από δανική στρατιωτική βάση και το Σάββατο πάνω από νορβηγική βάση

Μάλιστα, ο Ζελένσκι υπέδειξε ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα και επικίνδυνη απειλή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ουκρανία εντόπισε 92 drones να πετούν προς την Πολωνία με «σχεδιασμένη» πορεία. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν, ενώ 19 εισήλθαν στο πολωνικό έδαφος, όπου οι Πολωνοί κατέρριψαν τέσσερα.