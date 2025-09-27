ΝΑΤΟ: Αναβάθμιση της αποστολής στη Βαλτική Θάλασσα μετά τα περιστατικά με drones στη Δανία

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα με μια φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλα μέσα, σε απάντηση σε παραβιάσεις από drones στη Δανία.

Υπενθυμίζεται ότι, αναγνωρισμένα drones εντοπίστηκαν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Δανία τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ανέφεραν οι Ένοπλες Δυνάμεις, μετά από σειρά περιστατικών με drones κοντά σε αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές αυτήν την εβδομάδα.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το πιο πολυσύχναστο της Σκανδιναβίας, έκλεισε για αρκετές ώρες αργά τη Δευτέρα, καθώς αρκετά μεγάλα drones εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο του. Πέντε μικρότερα δανικά αεροδρόμια, τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά, έκλεισαν επίσης προσωρινά τις επόμενες ημέρες.

Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ θα «διενεργήσει ακόμη πιο ενισχυμένη επιτήρηση με νέα πολυδιάστατα μέσα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», ανέφερε σε ανακοίνωση που εστάλη με email στο Reuters.

Η Συμμαχία δήλωσε ότι τα νέα μέσα περιλαμβάνουν «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και τουλάχιστον μία φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας».

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ είπε ότι δεν θα δοθούν λεπτομέρειες για το ποιες χώρες συνεισφέρουν τα επιπλέον μέσα.

Τα νέα αυτά μέσα θα ενισχύσουν την αποστολή «Baltic Sentry» του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο ως απάντηση σε σειρά περιστατικών κατά τα οποία έχουν υποστεί ζημιές καλώδια ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και αγωγοί φυσικού αερίου στον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αναπτύξει φρεγάτες, αεροσκάφη περιπολίας και ναυτικά drones στο πλαίσιο της αποστολής, για να συμβάλουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η Συμμαχία εγκαινίασε επίσης αυτόν τον μήνα την αποστολή «Eastern Sentry», με στόχο την ενίσχυση της άμυνας του ανατολικού μετώπου της Ευρώπης, σε απάντηση σε παραβιάσεις από ρωσικά drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Την Τρίτη, προειδοποίησε τη Ρωσία ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα» για να αμυνθεί, μετά τη δήλωση της Εσθονίας την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά, προτού τα εκδιώξουν ιταλικά μαχητικά του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία αμφισβήτησε ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και δήλωσε ότι τα drones της δεν είχαν προγραμματιστεί να πλήξουν στόχους στην Πολωνία.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε το Σάββατο ότι η απειλή από drones είναι «υψηλή» και ότι η χώρα θα λάβει μέτρα για να αμυνθεί.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προειδοποίησε το Σάββατο το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της χώρας μου θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση».