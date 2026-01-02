Αιχμές κατά του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξαπέλυσε σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο ο αρχηγός του κινήματος «Άλλη Ουκρανία» και φιλορώσος πολιτικός Βίκτορ Μεντβέντσουκ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΣΚΑΪ.

«Η Ουκρανία υπό το – κατά τον ίδιο – τρομοκρατικό καθεστώς του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης ως κράτος», ισχυρίστηκε ο Μεντβέντσουκ στο ρωσικό πρακτορείο TASS, σχολιάζοντας πληροφορίες περί ουκρανικής επίθεσης εναντίον καφέ και ξενοδοχείου στην περιοχή της Χερσώνας.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι και στενοί του συνεργάτες παραβίασαν το διεθνές δίκαιο και αντιτρομοκρατικές συμβάσεις του ΟΗΕ. Όπως κατήγγειλε, ο Ουκρανός πρόεδρος «σφετερίστηκε την εξουσία» και «καταφεύγει σε τρομοκρατικές ενέργειες», προβαίνοντας σε βαρείς και ακραίους χαρακτηρισμούς, τους οποίους το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει.

«Ένα τέτοιο κράτος δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει», ανέφερε, σε δηλώσεις, προσθέτοντας ότι «πρέπει να καταστραφεί».

Ο Βίκτορ Μεντβέντσουκ θεωρείται στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν. Συνελήφθη από τις ουκρανικές αρχές τον Απρίλιο του 2022 με κατηγορίες για προδοσία και απελευθερώθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Πλούτισε από ρωσικά ενεργειακά συμφέροντα και διατηρούσε στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο, ενώ ο Πούτιν είναι νονός της μικρότερης κόρης του. Ο πολιτικός του συνασπισμός προωθούσε ανοιχτά μια φιλορωσική ατζέντα στην Ουκρανία έως ότου του απαγγελθούν κατηγορίες για εσχάτη προδοσία τον Μάιο του 2021.



Απαντώντας στις κατηγορίες της Μόσχας και των υποστηρικτών της ότι ουκρανικές δυνάμεις σκότωσαν 27 πολίτες σε επίθεση με drones κατά καφέ και ξενοδοχείου στην κατεχόμενη ζώνη της Χερσώνας στην νότια Ουκρανία, εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο πλήττει αποκλειστικά «στρατιωτικούς στόχους».

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας σέβονται τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πλήττουν αποκλειστικά εχθρικούς στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος του γενικού στρατιωτικού επιτελείου της Ουκρανίας Ντμίτρο Λιχόβι.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας (FISU) προειδοποιεί ότι είναι πιθανόν ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζει αιματηρή προβοκάτσια κατά την διάρκεια των ρωσικών ορθόδοξων Χριστουγέννων με μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού επενδύοντας στο σενάριο «μαζικοί φόνοι πολιτών από τις ουκρανικές δυνάμεις» στο πλαίσιο της γνωστής τακτικής των πλαστής σημαίας στημένων επιχειρήσεων.

Ο στόχος μπορεί να είναι τόπος λατρείας ή στόχος συμβολικής σημασίας στην Ρωσία ή σε κατεχόμενες από την Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας.

Για να κατασκευάσει «αποδεικτικά στοιχεία», το Κρεμλίνο σχεδιάζει να μεταφέρει συντρίμμια από δυτικής κατασκευής drones από την γραμμή του μετώπου.

Στόχος είναι ξεκάθαρα ο εκτροχιασμός των ειρηνευτικών συνομιλιών, προειδοποιούν οι ουκρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών.