«Πυρά» δημάρχου Λονδίνου κατά Τραμπ: Είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «ρατσιστή, σεξιστή, μισογύνη» και «ισλαμοφοβικό».



Σύμφωνα με το Sky News, οι χαρακτηρισμοί αυτοί έρχονται ως απάντηση στα «πυρά» που εκτόξευσε εναντίον του ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Καν, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων «απαίσιο δήμαρχο».



Μεταξύ άλλων, ο Καν υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει εμμονή μαζί του, αφού όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη για να επικρίνει το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα το Λονδίνο.

Επιπλέον, ο δήμαρχος του Λονδίνου ανέφερε ότι το κοινό θα «αναρωτιέται τι συμβαίνει με αυτόν τον μουσουλμάνο δήμαρχο που ηγείται μιας φιλελεύθερης, πολυπολιτισμικής, προοδευτικής, επιτυχημένης πόλης που σημαίνει ότι φαίνεται να έχω γίνει εμμονή στο κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ».

Ο Τραμπ έχει επίσης αποδώσει την εγκληματικότητα στο Λονδίνο - η οποία, όπως είπε, ήταν «υπερβολικά υψηλή» - στην ηγεσία του Σερ Σαντίκ.

Τραμπ και Καν έχουν ιστορικό πολιτικής εχθρότητας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε τον Καν παρόντα στο κρατικό συμπόσιο που παρέθεσε ο Βασιλιάς στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος έχει κατηγορήσει τον Τραμπ ότι «υποδαυλίζει τις φλόγες της διχαστικής πολιτικής» σε ολόκληρο τον κόσμο.