Η Γροιλανδία, μια απομακρυσμένη αρκτική επικράτεια με πληθυσμό μικρότερο από μια μεσαία ευρωπαϊκή πόλη, βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας νέας μορφής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης — όχι στα πεδία των μαχών, αλλά στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων.

Οι πρόσφατες δηλώσεις και πιέσεις από την Ουάσιγκτον μπορεί να μην μετουσιώθηκαν σε άμεσες κινήσεις ισχύος, όμως άνοιξαν έναν διαφορετικό χώρο σύγκρουσης: το ψηφιακό πεδίο, όπου η παραπληροφόρηση, οι πολιτικές αφηγήσεις και η επιρροή μέσω κοινωνικών δικτύων αποκτούν δυσανάλογο βάρος σε μικρές κοινωνίες. Σε ένα περιβάλλον όπου οι πηγές ενημέρωσης είναι περιορισμένες και η δημόσια συζήτηση μεταφέρεται κυρίως στις πλατφόρμες, ακόμη και μια φαινομενικά απλή ανάρτηση μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό γεγονός.

Σύμφωνα με το Politico, Δανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι το μικρό νησί παραμένει ευάλωτο στη δύναμη που ασκεί η αμερικανική κυβέρνηση στο διαδίκτυο, ιδίως όταν το ψευδές αφήγημα δεν προέρχεται από ανώνυμα ρωσικά «troll farms», αλλά από τον ισχυρότερο πολιτικό του δυτικού κόσμου.

«Η Γροιλανδία αποτελεί στόχο εκστρατειών επιρροής διαφόρων ειδών», δήλωσε στο Politico ο υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας, Πίτερ Χούμελγκαρντ, με έναν από τους στόχους αυτών των εκστρατειών «να δημιουργηθεί διχασμός στη σχέση μεταξύ Δανίας και Γροιλανδίας».

Τον τελευταίο χρόνο η παραπληροφόρηση έχει αυξηθεί στη Γροιλανδία, δήλωσε ο Τόμας Χέντιν, αρχισυντάκτης της δανικής πλατφόρμας ελέγχου γεγονότων TjekDet.

Παρότι η εισροή δεν είχε τη μορφή κάποιας «συντονισμένης εκστρατείας», ούτε από τη Ρωσία, ο Χέντιν ανέφερε ως παράδειγμα παραπληροφόρησης την ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αγοράσουν τη Γροιλανδία — μήνυμα που έχει επαναλάβει ο Τραμπ, αλλά κάτι τέτοιο είναι αδύνατο βάσει του δανικού Συντάγματος, όπως είπε.

Το γεγονός ότι η Γροιλανδία δεν αποτελεί μέρος της ΕΕ σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να λαμβάνουν υπόψη και να μετριάζουν τις απειλές παραπληροφόρησης κατά του δημόσιου διαλόγου — δεν εφαρμόζεται εκεί, ανέφερε στο POLITICO το δανικό υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Όπως προειδοποιούν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αν η Ευρώπη δεν κινηθεί έγκαιρα, μπορεί να χάσει τη «μάχη για τη Γροιλανδία» όχι με στρατιωτικούς όρους, αλλά μέσα από αλγόριθμους, ψευδείς αφηγήσεις και ψηφιακή πίεση με συνέπειες που θα ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα του αρκτικού νησιού.