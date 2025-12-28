Deutsche Welle

«Επίκειται "νύχτα τρόμου"; Διαμάχη για την απαγόρευση των πυροτεχνημάτων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς» τιτλοφορείται ρεπορτάζ του δικτύου BR24 αναφερόμενο στη συζήτηση για τα βεγγαλικά της Πρωτοχρονιάς που απασχολεί τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.

Λίγο πριν από την έναρξη των πωλήσεων των πυροτεχνημάτων για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, οι εκκλήσεις για την απαγόρευσή τους γίνονται όλο και πιο έντονες.

«Τα ιδιωτικά πυροτεχνήματα θα πρέπει να απαγορευτούν εντελώς στη Γερμανία», δηλώνει ο Κλάους Ράινχαρντ, Πρόεδρος του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου. Οι οργανωμένες επιδείξεις πυροτεχνημάτων σε κεντρικά σημεία είναι απολύτως αποδεκτές, αλλά: «Η ανεξέλεγκτη χρήση πυροτεχνημάτων πρέπει να απαγορευτεί», εξήγησε ο Ράινχαρντ στο RND, επισημαίνοντας ότι «οι εκρήξεις βεγγαλικών προκαλούν πολλούς τραυματισμούς και εγκαύματα κάθε χρόνο, δημιουργούν τόνους απορριμμάτων, επιβαρύνουν το σύστημα υγείας και το περιβάλλον, και χρησιμοποιούνται κατά της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Επίσης, μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και θανάσιμο φόβο σε πρόσφυγες που έζησαν σε εμπόλεμες ζώνες». Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων τονίζουν επίσης ότι τα πυροτεχνήματα συχνά προκαλούν φόβο τόσο στα ζώα συντροφιάς και σε αυτά στην άγρια φύση.

Ο πρόεδρος του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου κάλεσε τους υπουργούς Εσωτερικών να προστατεύσουν «επιτέλους» τον πληθυσμό από τους κινδύνους των ιδιωτικών πυροτεχνημάτων. Αυτό, είπε, «δεν έχει καμία σχέση με μια κουλτούρα απαγόρευσης», αλλά μάλλον καταδεικνύει «τη διορατικότητα μιας ώριμης κοινωνίας να απέχει από κάτι επικίνδυνο».Υπέρ της απαγόρευσης τάσσεται και ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Στον αντίποδα βρίσκεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Πυροτεχνουργικής Βιομηχανίας (BVPK) Κρίστοφ Κρεπλ, ο οποίος υποστηρίζει ότι σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με πυροτεχνήματα συμβαίνουν «σχεδόν αποκλειστικά εξαιτίας παράνομων πυροτεχνημάτων», ενώ τα νόμιμα διαθέσιμα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς «δοκιμάζονται αυστηρά και έχουν περιορισμένο μέγεθος και δράση».

