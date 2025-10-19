Το πρώτο μήνυμα Ερχιουρμάν: Σε στενή συνεννόηση με την Τουρκία η εξωτερική πολιτική

Στο πρώτο του μήνυμα, ο νικητής των προεδρικών εκλογών στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η εξωτερική πολιτική θα ασκείται φυσικά σε στενή συνεννόηση με την Τουρκία και κανείς δεν πρέπει να το αμφισβητεί αυτό.

Ο νέος πρόεδρος επιβεβαίωσε την συνεργασία του με την Άγκυρα, διευκρινίζοντας ότι «δεν θα είναι ποτέ δυνατό να καθοριστεί η εξωτερική πολιτική στην Κύπρο (τδβκ) χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Είναι η μεγαλύτερη τιμή και υπερηφάνειά μου να είμαι μέλος αυτού του έθνους».

Μιλώντας στο AA, ο Ερχιουμράν δήλωσε: «Ο καθορισμός εξωτερικής πολιτικής στην Κύπρο χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία δεν θα αποτελέσει ποτέ επιλογή κατά τη διάρκεια της θητείας μου». Οι πολύ καλές σχέσεις με τη Δημοκρατία της Τουρκίας θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται ακόμη περισσότερο, το βλέπω αυτό ως αποστολή.

Με την παρούσα εκφράζω την εγκάρδια αγάπη και τον σεβασμό μου σε όλο τον τουρκικό λαό της Δημοκρατίας της Τουρκίας.»

Μεγάλη νίκη του Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα - Εκλέγεται «πρόεδρος» του ψευδοκράτους από τον πρώτο γύρο

Υπενθυμίζεται ότι νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας αναδείχθηκε από τον πρώτο γύρο των «προεδρικών εκλογών» την Κυριακή στα κατεχόμενα ο Τουφάν Έρχιουρμαν, συγκεντρώνοντας το ποσοστό του 62,76%.

Ο απερχόμενος «πρόεδρος» Ερσίν Τατάρ έλαβε ποσοστό 35,81%.

Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Τουφάν Ερχιουρμάν κατάφερε να διαμορφώσει ένα ευρύ προβάδισμα απέναντι στον Ερσίν Τατάρ και πλέον εκλέγεται «πρόεδρος» του ψευδοκράτους από το πρώτο γύρο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της «ανώτατης εκλογικής επιτροπής», Μπερτάν Όζαρνταγ ανακοίνωσε ότι ο Έρχιουρμαν συγκεντρώνει ποσοστό 62,76%% έναντι 35,81% του Ερσίν Τατάρ, με καταμετρημένες τις «ψήφους» και στις 777 κάλπες.

Τα πρώτα στοιχεία από την καταμέτρηση δείχνουν επίσης ότι ο Μεχμέτ Χάσγκιουλερ λαμβάνει 0,23%, ο Οσμάν Ζορμπά 0,32%, ο Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγ 0,34%, ο Αχμέτ Μποράν 0,15%, ο Ιμπραχίμ Γιαζιτζί 0,24% και ο Χιουσεγίν Γκιουρλέκ 0,18%.

Η καταμέτρηση των «ψήφων» ξεκίνησε στις 18.00. Συνολικά στήθηκαν 777 κάλπες, ενώ η καταμέτρηση των ψήφων έγινε ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζεται ότι για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, απαιτείτο το 50% συν μία ψήφος.

Είναι σημαντικό ότι ο Ερχιουρμάν δεν υιοθετεί την θέση για λύση δύο κρατών στο Κυπριακό και τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις, o Ερχιουρμάν υποσχέθηκε να «είναι ο πρόεδρος όλων των Τουρκοκυπρίων με πλήρη ουδετερότητα, φύλακας της ελευθερίας και της ισότητας».

«Είπα ότι θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί - και αυτό θα κάνουμε. Θα δουλέψουμε ως ομάδα, θα είμαστε ενωμένοι. Δεν έχει καμία σημασία σε ποιο κόμμα ανήκει ο καθένας. Η αξιοκρατία θα είναι η βάση της δουλειάς μας. Το ενδιαφέρον μας θα είναι αυτή η γη και τα παιδιά μας» είπε χαρακτηριστικά.

Χριστοδουλίδης: Προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουρμάν για την νίκη του, επισημαίνοντας ότι προσβλέπει σε συνάντηση τους το συντομότερο δυνατόν.

«Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες.» επισημαίνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ χαρακτηρίζει την επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας ως «μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας».

Η γραπτή δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη:

Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου προς τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κ. Τουφάν Ερχουμάν, με σεβασμό στην ετυμηγορία των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας στη βάση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στις κατεχόμενες περιοχές μας, και προσβλέπω σε συνάντησή μας το συντομότερο δυνατόν.

Επαναλαμβάνω την ετοιμότητα, τη σταθερή πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να συμβάλλω στην προσπάθεια για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, στο πλαίσιο της δεδηλωμένης προσήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η επικείμενη άτυπη, διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.

Αννίτα Δημητρίου: Οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών

Η πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σε ανάρτησή της στο X έγραψε: «Οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν @tufanerhurman για την επικράτηση του.

Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο.»

Ερντογάν: Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχάρη τον Τουφάν Ερχουμάν για την νίκη του, αναφέροντας ότι «ελπίζει αυτές οι εκλογές θα είναι ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας».

«Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα» επισημαίνει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ερσίν Τατάρ, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ηττήθηκε στις «προεδρικές εκλογές» οι οποίες διεξήχθησαν στην βόρεια κατεχόμενη Κύπρο.

Η δήλωση του Τούρκου προέδρου:

Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Έρχουρμαν, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.

Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές, οι οποίες για άλλη μια φορά καταδεικνύουν τη δημοκρατική ωριμότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και αντανακλούν τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην κάλπη, θα είναι ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα.