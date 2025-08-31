Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρώτη σοβαρή δοκιμασία της εμπορικής εκεχειρίας που υπέγραψε με τις ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία, σημειώνει το Politico.

Όπως αναφέρει, στόχος του Λευκού Οίκου είναι οι ευρωπαϊκοί ψηφιακοί κανόνες, τους οποίους η Ουάσιγκτον θεωρεί διακριτικούς και επιβαρυντικούς για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι εάν δεν αρθούν τέτοιες ρυθμίσεις, θα προχωρήσει σε επιβολή δασμών και περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και μικροτσίπ.

Η Κομισιόν υπενθύμισε ότι η ρύθμιση της ψηφιακής αγοράς αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα κάνει παραχωρήσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές, τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και τη φορολόγηση ψηφιακών υπηρεσιών. Ωστόσο, η αιφνιδιαστική παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου υπονομεύει την αξία της κοινής δήλωσης της 27ης Ιουλίου, η οποία είχε παρουσιαστεί ως εγγύηση προβλεψιμότητας για τις επιχειρήσεις.

Η συμφωνία προέβλεπε κατάργηση των δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα με αντάλλαγμα μείωση του δασμού στα αυτοκίνητα από 27,5% σε 15%. Για τις Βρυξέλλες αυτό θεωρήθηκε αποδεκτό κόστος ώστε να αποφευχθεί νέα εμπορική κλιμάκωση. Ωστόσο, ευρωβουλευτές και αναλυτές επισημαίνουν ότι οι δεσμεύσεις του Τραμπ είναι ευμετάβλητες και δεν παρέχουν μακροπρόθεσμη ασφάλεια.

Η ΕΕ διαθέτει δύο πιθανά εργαλεία αντίδρασης: την ενεργοποίηση παλαιών σχεδίων αντιποίνων ύψους 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα ή την αξιοποίηση του νέου «Μέσου κατά του Καταναγκασμού», που θα έδινε πιο ευέλικτη και αποφασιστική απάντηση σε εμπορικούς εκβιασμούς. Μέχρι στιγμής, η Κομισιόν αποφεύγει να ανοίξει συζήτηση για αντίμετρα, καθώς προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση της αμερικανικής δέσμευσης στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η στάση της ΕΕ συγκρίνεται με την πιο επιθετική τακτική του Πεκίνου, που χρησιμοποιεί την κυριαρχία του στις σπάνιες γαίες για να πιέσει τις ΗΠΑ. Σε αντίθεση, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δείχνουν απρόθυμες να αναλάβουν το κόστος κλιμάκωσης με την Ουάσιγκτον.

Παρά την αβεβαιότητα, η Επιτροπή αναμένεται να προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης για άρση δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, διατηρώντας την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου.