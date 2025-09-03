Καιρός να σταματήσει η κλάψα και ο μηδενισμός

Κάποιοι αρθρογράφοι βλέπουν την Τουρκία σαν υπερδύναμη και την Ελλάδα σαν παράλυτη χώρα σε «εγκεφαλικό κώμα». Η αλήθεια είναι πως η Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξελιχθεί σε μια αξιοπρόσεκτη περιφερειακή δύναμη. Τούτο δεν συνέβη χάρη στην διορατική εξωτερική πολιτική της την οποία πολλοί θαυμάζουν στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι έχουν κάνει τραγικές πολιτικές επιλογές των οποίων το κόστος πληρώνουν. Θυμηθείτε μόνο την αποβολή από το πρόγραμμα των F-35 στο οποίο μετείχαν ως συμπαραγωγοί.

Η πρόοδος και οικονομική, διπλωματική και στρατιωτική αναβάθμιση της Τουρκίας οφείλεται κυρίως στη γεωγραφική της θέση και το δημογραφικό δυναμισμό της. Βιομηχανική υποδομή μπορεί να δημιουργήσει π.χ. πιο εύκολα μια χώρα με εργατικό δυναμικό περί τα 40-50 εκατ. παρά μια χώρα με 4-5 εκατ.

Εξαγωγική παραγωγική υποδομή μπορεί να δημιουργήσει ευκολότερα μια χώρα με μέσο μισθό στη βιομηχανία περί τα 200-300 ευρώ και δυσκολότερα μια χώρα με 1.000-1.300 ευρώ.

Ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις μπορεί ευκολότερα να αποκτήσει μια χώρα με ΑΕΠ περί το 1 τρισ. ευρώ και αμυντικές δαπάνες πάνω από 20 δισ. ευρώ παρά μια χώρα με ΑΕΠ 200-250 δισ. και αμυντικές δαπάνες περί τα 4-5 δισ. ευρώ.

Τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν την πραγματικότητα και τις διαφορές δυναμικού. Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να δούμε και να «διαβάσουμε» τις επιτυχίες της Τουρκίας αλλά και τη στάση (επιτυχίες ή αποτυχίες) της Ελλάδας.

🔴 Το αφήγημα των μηδενιστών διογκώνει τις επιτυχίες της Τουρκίας αποδίδοντας σε αρετές που δεν διαθέτει το πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό προσωπικό της και εκμηδενίζει τις αξιοσημείωτες ελληνικές επιτυχίες και απαντήσεις ανάσχεσης.

➡️ Ο Ερντογάν έχει καταφέρει να διαλύσει το PKK, να ανατρέψει τον Άσαντ και να απειλήσει τους Κούρδους της Συρίας.

➡️ Συμμετείχε στη συντριβή των Αρμενίων στο Αρτσάχ.

➡️ Πάτησε πόδι σε Λιβύη, Αλβανία, Σομαλία.

➡️ Ξαναγύρισε σε καλές σχέσεις με Αίγυπτο, Εμιράτα, Σ. Αραβία.

➡️ Έχει συναλλαγές με Μόσχα και Κίεβο ταυτόχρονα.

➡️ Κρατά επαφές με Μελόνι και Ευρωπαίους.

➡️ Οι αντίπαλοί του (Ρωσία, Ισραήλ, Ιράν, Γαλλία) είναι αποδυναμωμένοι.

➡️ Η τουρκική αμυντική βιομηχανία κάνει άλματα.

➡️ Η Ελλάδα, λένε, μένει παθητική με εξοπλισμούς-βιτρίνα και ψευδαισθήσεις κατευνασμού.

Αναμφίβολα τα περισσότερα από αυτά αποτελούν σημαντικές επιτυχίες και συνιστούν απειλή για πολλές χώρες που συνορεύουν ή δεν συνορεύουν με την Τουρκία και στις οποίες θέλει να απλώσει την επιρροή της.

Από την άλλη πλευρά όμως η Ελλάδα δεν έχει μείνει παθητικός παρατηρητής της ανάδειξης της Τουρκίας σε περιφερειακή υπερδύναμη.

🔵 Η αλήθεια των ελληνικών κινήσεων

➡️ Εξοπλισμοί: Rafale, Belharra, MH-60R, F-16 Viper, προοπτική F-35.

➡️ Γαλλική συμμαχία: ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής – κάτι πρωτοφανές για ΕΕ.

➡️ Η Ελλάδα προμηθεύεται από Ισραήλ UAV (Heron), αντιαρματικούς Spike, stand-off όπλα (Spice, Rampage), anti-drone συστήματα (Drone Dome), εξετάζει Iron Dome/David’s Sling, και έχει αναθέσει στην Elbit το μεγάλο έργο της Καλαμάτας.

➡️ Τριμερείς & QUAD: Στενή συνεργασία με Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο, ΗΠΑ.

➡️ Αμερικανική στήριξη: MDCA με Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Στεφανοβίκειο.

➡️ Ενεργειακός κόμβος: FSRU Αλεξανδρούπολης, IGB, Great Sea Interconnector.

➡️ Θεσμική θωράκιση ΑΟΖ: Συμφωνίες με Αίγυπτο και Ιταλία.

➡️ Διεθνή ανοίγματα: Στρατηγική σχέση με Ινδία, Ιαπωνία, Αραβικό Κόλπο.

➡️ Οικονομική αξιοπιστία: επενδυτική βαθμίδα και χρηματοοικονομική σταθερότητα.

➡️ Εντός του 2025 η Ελλάδα έχει καταθέσει τον Χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Maritime Spatial Planning – MSP) και τους χάρτες για θαλάσσια πάρκα (marine parks) όπου αποτυπώνει τα δυνητικά της όρια, αναγκάζοντας την Τουρκία να ακολουθήσει...

➡️ Το 2021, όταν επιχειρήθηκε η υβριδική εισβολή στον Έβρο και η επιβολή των τουρκικών διεκδικήσεων στη Ν.Α. Μεσόγειο, η κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων και η αμφισβήτηση των τουρκικών επιδιώξεων στο πεδίο ήταν υποδειγματική.

Η Τουρκία όντως κινείται μεθοδικά – αλλά και η Ελλάδα το ίδιο. Στρατιωτικά, διπλωματικά και ενεργειακά η χώρα έχει θωρακιστεί όσο ποτέ άλλοτε. Όποιος επιμένει να μιλά για «κώμα» απλώς αναπαράγει τον μύθο της παντοδύναμης Τουρκίας και μηδενίζει τα ελληνικά βήματα. Τηρουμένων των δημογραφικών και οικονομικών δυνατοτήτων η Ελλάδα διατηρεί μια ιδιαίτερα υψηλή για τα μεγέθη της αποτρεπτική ισχύ.

Επιπλέον, η ελληνική κοινωνίας έχει μπει σε στρατηγική αφύπνιση. Οι πρόσφατες δηλώσεις Φιντάν καταδεικνύουν την ενόχληση της Τουρκίας η οποία λόγω διαφοράς ισχύος πίστευε πως μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα δορυφόρο της χωρίς κόστος. Καιρός να σταματήσει η κλάψα και ο μηδενισμός.

Υ.Γ.: Τι είπε ο Φιντάν και γιατί προκάλεσε αίσθηση;

Ο Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του σε τουρκικό μέσο, εξαπέλυσε σκληρή κριτική προς την ελληνική πολιτική σκηνή:

➡️Χαρακτήρισε την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση ως «πολιτική ασπιρίνη», δηλαδή ένα μέσο που η Ελλάδα χρησιμοποιεί για να καλύψει εσωτερικά προβλήματα την ώρα που… «έχει μπελά» (π.χ. πολιτική πίεση ή κρίση)

➡️Κατηγόρησε τους Έλληνες πολιτικούς ότι εξαρτώνται από τέτοια «αντιτουρκικά αισθήματα» και κάνουν «φθηνή πολιτική», ενισχύοντας την εχθρότητα απέναντι στην Τουρκία για μικροκομματικά οφέλη

➡️Προειδοποίησε ότι η Ελλάδα ανοίγει την πόρτα σε γεωστρατηγικές κρίσεις, λόγω αυτής της «ευκαιριακής αντιπαράθεσης», κάτι που θα είχε μεγάλο κόστος για το ελληνικό κράτος

Η αντίδραση από ελληνικής πλευράς ήταν έντονη:

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε για «καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς» δηλώσεις που παραβιάζουν την αρχή μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν» και ότι η Ελλάδα δεν ορίζεται βάσει προσδιορισμών για την Τουρκία

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Το Ισραήλ είναι η πρόφαση

Γεια σας κύριε Στούπα

Σας γράφω με αφορμή το πολύ εύστοχο άρθρο σας σήμερα με τίτλο " Το Ισραήλ είναι πρόφαση, μισούν την Ελλάδα".

Πρόσφατα επέστρεψα από ολογοήμερες διακοπές στα Χανιά. Η πόλη είναι γεμάτη από αφίσες μίσους κατά του Ισραήλ, μάλιστα ένα βράδυ, παιζόταν σχετικό βίντεο σε μία από τις πιο τουριστικές πλατείες του νησιού.

Και όχι μόνο αυτό, στη μέση του πουθενά, στην είσοδο ενός από τα πολλά φαράγγια, πάλι άφησα να μας διδάξει τη μία και μόνη αλήθεια μη τυχόν και δεν εμπεδώσαμε την κατήχηση μέσα στην πόλη.

Αδυνατώ να πιστέψω ότι όλα αυτά γίνονται από περιθωριακές ομάδες. Είναι οργανωμένα και χρηματοδοτούμενα.

Ελπίζω το ελληνικό κράτος να μην κοιμάται όπως με τα Τέμπη.

Στην περίπτωση του ταβερνιάρη της Νάξου θα περίμενα να ελεγχθεί εάν παραβιάζεται ο αντιρατσιστικός νόμος. Το κράτος ωφείλει να εφαρμόζει τους νόμους όχι να αποδέχεται bullying από φωνασκούντες τραμπούκους.

Εγώ ως απλός πολίτης θα κάνω ό,τι μπορώ ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Αρνούμαι να γίνω πελάτης σε οποιοδήποτε κατάστημα με συνθήματα μίσους και αρνούμαι να πληρώσω εισιτήριο να δω την ταινία του Λάνθιμου.

Σε περίπτωση δημοσίευσης, μόνο τα αρχικά μου παρακαλώ.

Ευχαριστώ

ΜΔ

