Η Κομισιόν απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ για το τεχνολογικό πλαίσιο στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την Τρίτη την κριτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες στοχεύουν άδικα τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και αρνήθηκε ότι ισοδυναμούν με λογοκρισία.

Ο Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε όλες τις χώρες με ψηφιακούς φόρους, νομοθεσία ή κανονισμούς, λέγοντας ότι «όλα έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να διακρίνουν την αμερικανική τεχνολογία».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα σε μια κοινή δήλωση σχετικά με μια συμφωνία για τον περιορισμό των περισσότερων αμερικανικών δασμών στις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ στο 15%, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές (DSA) ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό της δύναμης των αμερικανικών τεχνολογικών «κολοσσών» και τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να αντιμετωπίζουν το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο.

Η Κομισιόν τόνισε την Τρίτη ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή απέρριψε κατηγορηματικά τη δήλωση του Τραμπ ότι η ΕΕ στοχεύει τις αμερικανικές εταιρείες, επιμένοντας ότι ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές και ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ένωση.

Ένας εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι τρεις τελευταίες αποφάσεις επιβολής του DSA αφορούσαν τις AliExpress, Temu και TikTok, οι οποίες ανήκουν όλες σε κινεζικές εταιρείες. Η Επιτροπή έχει επίσης ξεκινήσει έρευνες DSA για τις X και Meta.

Οι κατηγορίες ότι οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δεδομένα λογοκρίνουν τα social media, όπως ισχυρίστηκε ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ήταν «εντελώς λανθασμένες και αβάσιμες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ.

Ο DSA δεν ζητούσε από τις πλατφόρμες να αφαιρέσουν περιεχόμενο, αλλά να εφαρμόσουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι καθορίζουν τα στοιχεία που δεν πρέπει να υπάρχουν στις πλατφόρμες τους.

«Και όταν μιλάμε για αυτό, περισσότερο από το 99% των αποφάσεων για τον έλεγχο του περιεχομένου που λαμβάνονται εδώ στην ΕΕ στο διαδίκτυο γίνονται προληπτικά από τις πλατφόρμες με βάση τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ.