«Οι άνθρωποι εδώ προτιμούν να πεθάνουν σε βομβαρδισμό παρά στις φυλακές της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ανέφερε με απόγνωση Ιρανή στο BBC Persian, αποκαλύπτοντας την τραγική εικόνα που επικρατεί στο Ιράν.

«Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, είναι τρομακτικός. Αλλά εκείνοι οι δύο μήνες ήταν τόσο φρικτοί που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το αντέξουν πια», λέει, αναφερόμενη στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από την κυβέρνηση.

Οι άνθρωποι «προτιμούν να πεθάνουν σε βομβαρδισμό παρά στις φυλακές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπου υπάρχουν βασανιστήρια και σεξουαλική βία. Ίσως είναι δύσκολο να το καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν ζουν εδώ», προσθέτει.

«Οι Ιρανοί δεν είναι πολεμοχαρείς ή ανόητοι - απλά έχουν υποφέρει τόσο πολύ που έχουν φτάσει στα όριά τους και το μόνο που θέλουν είναι μια φυσιολογική ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά.