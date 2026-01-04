Πρωθυπουργός Δανίας σε Τραμπ: Σταμάτα τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, κάλεσε την Κυριακή τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει τις απειλές κατάληψης της Γροιλανδίας, μετά την επανάληψη της επιθυμίας του να την προσαρτήσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic.

Ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν άλλες χώρες που εναπόκεινται σε μία πίθανή «παρέμβαση» των ΗΠΑ, μετά τη Βενεζουέλα, δήλωσε ότι «θέλουμε απολύτως τη Γροιλανδία», επαναλαμβάνοντας τις βλέψεις του για την περιοχή γενικότερα της Αρκτικής.

«Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Δανικού Βασιλείου», δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε ανακοίνωσή της.

Ο Τραμπ ανέφερε στο περιοδικό: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως. Την χρειαζόμαστε για άμυνα».

Η δήλωση έγινε μία ημέρα μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες στη Δανία ότι κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί και με τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί δανικό έδαφος.

Η Φρεντέρικσεν τόνισε: «Θα παρότρυνα, επομένως, έντονα τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και κατά ενός άλλου κράτους και λαού, που έχουν ξεκάθαρα δηλώσει ότι δεν πωλούνται».

Το γραφείο του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας.

Στρατηγικά σημαντικό νησί

Στις 21 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, ως ειδικό απεσταλμένο για τη Γροιλανδία, προκαλώντας νέες επικρίσεις από τη Δανία και τη Γροιλανδία για το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον στο πλούσιο σε ορυκτά νησί της Αρκτικής.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει δημόσια την ένταξη της Γροιλανδίας, μιας αυτοδιοικούμενης δανικής περιοχής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Λάντρι εκφράζει δημόσια την ίδια άποψη.

Η στρατηγική θέση της Γροιλανδίας, ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, την καθιστά κρίσιμο σημείο για το αμερικανικό σύστημα βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας. Παράλληλα, ο ορυκτός πλούτος της προσελκύει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ, οι οποίες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από κινεζικές εξαγωγές.

Η Γροιλανδία, πρώην δανική αποικία, διατηρεί το δικαίωμα να ανακηρύξει την ανεξαρτησία της βάσει της συμφωνίας του 2009, αν και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δανικές επιδοτήσεις.

Τον τελευταίο χρόνο, η Δανία έχει επιδιώξει την αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων με τη Γροιλανδία, ενώ παράλληλα προσπαθεί να μετριάσει τις εντάσεις με την κυβέρνηση Τραμπ μέσω επενδύσεων στην άμυνα της Αρκτικής.