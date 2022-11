Προτεραιότητα πλέον η υπεράσπιση του Λουχάνσκ για τη Ρωσία

H κατασκευή αμυντικών θέσεων στο Σβάτοβο δείχνουν πως οι Ρώσοι έχουν θέσει ως προτεραιότητα την υπεράσπιση της περιοχής του Λουχάνσκ, αναφέρει η σημερινή έκθεση των βρετανικών υπηρεσιών σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας.

Συγκεκριμένα, την τελευταία εβδομάδα υπήρξε έντονη κινητικότητα του πυροβολικού γύρω από το Σβάτοβο, στην περιφέρεια Λουχάνσκ στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Όπως και σε άλλα μέρη του μετώπου, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην κατασκευή αμυντικών θέσεων, οι οποίες είναι επανδρωμένες από ανεπαρκώς εκπαιδευμένους κινητοποιημένους εφέδρους,, σύμφωνα με την έκθεση.

Με το νοτιοδυτικό μέτωπο της Ρωσίας να είναι πλέον πιο εύκολο στην υπεράσπιση κατά μήκος της ανατολικής όχθης του ποταμού Δνείπερου, το Σβάτοβο είναι πιθανότατα τώρα μια πιο ευάλωτη επιχειρησιακή πλευρά της ρωσικής δύναμης.

Ως σημαντική πόλη στην Περιφέρεια Λουχάνσκ, οι Ρώσοι ηγέτες αντιμετωπίζουν τη διατήρηση του ελέγχου του Σβάτοβο ως «πολιτική προτεραιότητα».

Ωστόσο, πιθανότατα δυσκολεύονται με τη διατήρηση μιας αξιόπιστης άμυνας, ενώ προσπαθούν επίσης να τροφοδοτήσουν τις επιθετικές επιχειρήσεις νοτιότερα στο Ντόνετσκ.

Τόσο η αμυντική όσο και η επιθετική ικανότητα της Ρωσίας εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από σοβαρές ελλείψεις πυρομαχικών και ειδικευμένου προσωπικού.

