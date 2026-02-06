Axios, Reuters

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία πλησιάζουν σε συμφωνία για να συνεχίσουν να τηρούν τους όρους της συνθήκης ελέγχου πυρηνικών όπλων New Start, η οποία έληξε την Πέμπτη, σύμφωνα με τρεις πηγές του Axios.

Συγκεκριμένα, δύο από τις πηγές προειδοποίησαν ότι το σχέδιο εξακολουθεί να χρειάζεται την έγκριση και των δύο προέδρων. Μια επιπλέον πηγή επιβεβαίωσε ότι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στο Αμπού Ντάμπι, χωρίς όμως να επιβεβαιώνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι, η συμφωνία New Start αποτελεί το τελευταίο μεγάλο «φρένο» που περιορίζει τα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών, οι οποίες μαζί κατέχουν περίπου το 85% των παγκόσμιων πυρηνικών κεφαλών.

«Συμφωνήσαμε με τη Ρωσία να ενεργούμε με καλή πίστη και να ξεκινήσουμε συζήτηση για τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να επικαιροποιηθεί», είπε ένας Αμερικανός αξιωματικός.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι σε πρακτικό επίπεδο οι δύο πλευρές θα συμφωνούσαν να τηρούν τους όρους της συνθήκης για τουλάχιστον έξι μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη νέα συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες την Πέμπτη για οποιαδήποτε επίσημη παράταση της συνθήκης, λέγοντας ότι αντί για παράταση θα πρέπει να εργαστούν ειδικοί για μια νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη συμφωνία με μεγαλύτερη διάρκεια.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε, επίσης, ότι το σχέδιο είναι να διαπραγματευτούν μια νέα συμφωνία και όχι απλώς να αναβιώσουν την υφιστάμενη.

Ο Πούτιν είχε στο παρελθόν προτείνει μια βραχυπρόθεσμη παράταση, αλλά το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωση ότι «οι ιδέες μας έμειναν σκόπιμα αναπάντητες».

Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη για διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον περιορισμό των στρατηγικών επιθετικών όπλων, εφόσον η Ουάσιγκτον ανταποκριθεί εποικοδομητικά».

Εμπόδιο η Κίνα

Βασικός λόγος για τον οποίο ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς την παράταση είναι ότι η συνθήκη δεν περιορίζει την Κίνα, η οποία διαθέτει μικρότερο αλλά ταχέως αναπτυσσόμενο πυρηνικό οπλοστάσιο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι για να υπάρξει πραγματικός έλεγχος εξοπλισμών στον 21ο αιώνα, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία που να μην περιλαμβάνει την Κίνα.

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι ένας τριμερής έλεγχος εξοπλισμών δεν είναι ρεαλιστικός λόγω της ανισορροπίας στα οπλοστάσια, αλλά ότι διμερείς συνομιλίες ΗΠΑ–Κίνας θα μπορούσαν μελλοντικά να είναι εφικτές.

Reuters - Κρεμλίνο: Κοινή κατανόηση με τις ΗΠΑ για υπεύθυνη διαχείριση των πυρηνικών

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν αμφότερες την ανάγκη να ξεκινήσουν σύντομα συνομιλίες για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, μετά τη λήξη της συμφωνίας New Start.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι οι δύο πλευρές, σε συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι, κατέληξαν σε μια κοινή κατανόηση ότι θα ενεργούν υπεύθυνα μετά τη λήξη της συμφωνίας του 2010 την Πέμπτη.