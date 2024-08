Προσωρινή διακοπή των συνομιλιών για εκεχειρία στη Γάζα - Συνεχίζονται την επόμενη εβδομάδα

Διακόπηκαν προσωρινά και συνεχίζονται την επόμενη εβδομάδα οι συνομιλίες για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων. Ο Τζο Μπάιντεν διατείνεται ότι μία συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είναι πιο κοντά από ποτέ. Σε παρόμοιο μήκος κύματος, οι χώρες που μεσολαβούν –Κατάρ, ΗΠΑ και Αίγυπτος– αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι οι μέχρι στιγμής συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ήταν «σοβαρές και εποικοδομητικές».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί το Σάββατο (17/8) το Ισραήλ, όπου θα συζητήσει όσα διαδραματίστηκαν στη διάσκεψη κορυφής για την απελευθέρωση των ομήρων που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα. Τη Δευτέρα (19/8), θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, και αναμένεται να του ζητήσει να προχωρήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ενώ οι συνομιλίες διεξάγονταν στη Ντόχα, η Χεζμπολάχ ανήρτησε βίντεο που δείχνει δίκτυο υπόγειων τούνελ και μεγάλους εκτοξευτές πυραύλων.

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ» σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί», καθώς οι διήμερες διαπραγματεύσεις στη Ντόχα διεκόπησαν μέχρι την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε την Παρασκευή (16/8) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. «Δεν θέλω να το γρουσουζέψω μπορεί να έχουμε κάτι. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Είμαστε πολύ, πολύ πιο κοντά από ό,τι πριν από τρεις μέρες. Γι' αυτό, κάντε το σταυρό σας», τόνισε ο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος της Χαμάς, Σαμί Αμπού Ζούχι, μιλώντας στο Reuters, κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια «εσφαλμένη θετική ατμόσφαιρα», αλλά δεν έχει καμία πραγματική πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα και προσπαθεί μόνο να κερδίσει χρόνο.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ τόνισε ότι η πίεση από διεθνείς μεσολαβητές και τις ΗΠΑ θα οδηγήσουν τη Χαμάς να αποδεχθεί την κατάπαυση του πυρός για τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων που προτάθηκε στις 27 Μαΐου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Το Ισραήλ εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ και των μεσολαβητών να αποτρέψουν τη Χαμάς από την άρνησή της να αποδεχθεί μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα θα επαναληφθούν στο Κάιρο την επόμενη εβδομάδα γύρω από μια νέα αμερικανική πρόταση, τόνισε το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν την Παρασκευή (16/8) οι χώρες που μεσολαβούν: ΗΠΑ, Αίγυπτος και Κατάρ. Ωστόσο, η Χαμάς απέρριψε τους «νέους ισραηλινούς όρους».

Ακόμη, την Παρασκευή (16/8), η Ουάσινγκτον υπέβαλε νέα συμβιβαστική πρόταση, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και του Κατάρ, προκειμένου να «καλυφθούν τα κενά που απομένουν» με τρόπο που επιτρέπει την ταχεία εφαρμογή μιας συμφωνίας από το Ισραήλ και τη Χαμάς. Αυτή η αμερικανική πρόταση βασίζεται σε έναν οδικό χάρτη που παρουσίασε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στα τέλη Μαΐου, και προβλέπει τρεις φάσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

«Σοβαρές και εποικοδομητικές» ήταν οι συνομιλίες στη Ντόχα για κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με τις κυβερνήσεις των Κατάρ, Αιγύπτου και ΗΠΑ που μεσολαβούν στις συνομιλίες. Σε κοινή τους ανακοίνωση, σημειώνουν ότι στις δύο πλευρές παρουσιάστηκε μια πρόταση που «μειώνει τα κενά μεταξύ των μερών» ενώ είναι συνεπής με τις «αρχές» που ορίζονται στο σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν.

Στο μεταξύ, ο Μπλίνκεν μεταβαίνει την Κυριακή (18/8) στο Ισραήλ, όπου θα συζητήσει όσα διαδραματίστηκαν στη διάσκεψη κορυφής για την απελευθέρωση των ομήρων που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα, αναφέρει το Al Jazeera.

«Ανώτεροι αξιωματούχοι των κυβερνήσεών μας θα συναντηθούν ξανά στο Κάιρο πριν από το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ελπίζοντας να καταλήξουν σε συμφωνία για τους όρους που ορίζονται σήμερα», αναφέρεται στη δήλωση, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο και καμία δικαιολογία για περαιτέρω καθυστέρηση που μπορεί να γίνει αποδεκτή από οποιοδήποτε μέρος. Ο δρόμος είναι πλέον ξεκάθαρος για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, να σωθούν ζωές, να φέρει ανακούφιση στον λαό της Γάζας και να κατευνάσει τις περιφερειακές εντάσεις».

Πρόοδος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής, αναφέρει στο δίκτυο Channel 13 Ισραηλινός αξιωματούχος που συμμετείχε στις συνομιλίες, σύμφωνα με το Al Jazeera. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, παραμένουν σημεία στα οποία υπάρχει «χάσμα» και αυτά αφορούν την παρουσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στους διαδρόμους «Νετζαρίμ» και «Φιλαντέλφι».

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αναφέρει ότι θα αποτραπεί η επιστροφή ένοπλων μαχητών στη βόρεια Γάζα και το λαθρεμπόριο όπλων από την Αίγυπτο στη Λωρίδα.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι, από την ενημέρωση που είχε η οργάνωση, τα αποτελέσματα των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Ντόχα δεν συνάδουν με την τελευταία πρόταση που έκανε η ομάδα στις αρχές Ιουλίου.

Στο μεταξύ, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Κυριακή (18/8) το Ισραήλ, όπου θα συζητήσει όσα διαδραματίστηκαν στη διάσκεψη κορυφής για την απελευθέρωση των ομήρων που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα.

Τη Δευτέρα (19/8), θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, και αναμένεται να του ζητήσει να προχωρήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Διαρκείας 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων, το βίντεο δείχνει μέλη της Χεζμπολάχ να μετακινούνται μέσα σε φαρδιά φωτισμένα τούνελ, που είναι σκαμμένα στον βράχο, χρησιμοποιώντας μηχανές και άλλα οχήματα.

Φορτηγά φαίνονται να μεταφέρουν μέσα στο δίκτυο των τούνελ πυραύλους που φέρουν την εγγραφή «Imad 4», σε προφανή αναφορά στο διοικητή της Χεζμπολάχ Ιμάντ Μουγνίγε που σκοτώθηκε στη Δαμασκό το 2008 σε επίθεση που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

If you think Hamas has tunnels, you haven't seen Hezbollah’s!

“Imad 4 tunnel”, released today. pic.twitter.com/sWSxPQCrMj