Προσωπικότητες του Χόλιγουντ καταγγέλλουν την έκκληση για πολιτιστικό μποϊκοτάζ του Ισραήλ

Περί τα 1.200 μέλη της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας υπογράφουν ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας κατά της έκκλησης για μποϊκοτάζ ισραηλινών πολιτιστικών ιδρυμάτων, την οποία υπέγραψαν ηθοποιοί και σκηνοθέτες, συμπεριλαμβανομένων των Χαβιέ Μπαρδέμ και Έμμα Στόουν, για να καταγγείλουν τον πόλεμο στη Γάζα.

Αυτή η έκκληση για μποϊκοτάζ «ενισχύει την αντισημιτική προπαγάνδα» και ισοδυναμεί με «παραπληροφόρηση που υποστηρίζει την αυθαίρετη λογοκρισία», σύμφωνα με την επιστολή, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή από το περιοδικό Variety και υπογράφεται, μεταξύ άλλων, από τους ηθοποιούς Λιβ Σράιμπερ, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Τζιν Σίμονς και Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, από την Σάρον Όσμπορν και τον διευθύνοντα σύμβουλο της FOX Entertainment Global, Φερνάντο Ζέου.

Οι υπογράφοντες καταγγέλλουν επίσης ότι στην έκκληση για μποϊκοτάζ γίνεται αναφορά στους «ασαφείς» χαρακτηρισμούς «συνενοχή» ή «ανάμειξη».

«Ποιος θα αποφασίσει ποιοι Ισραηλινοί κινηματογραφιστές και κινηματογραφικοί φορείς είναι «συνένοχοι»; Μια επιτροπή του Μακαρθισμού που συντάσσει μαύρες λίστες; Ή μήπως η «συνενοχή» είναι απλώς ένα μέσο για να μποϊκοτάρουν όλους τους Ισραηλινούς και τους σιωνιστές (...) ανεξάρτητα από το τι δημιουργούν ή σκέφτονται», αναφέρει η επιστολή.