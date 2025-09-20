Times of Israel

Η Χαμάς δημοσιεύει προπαγανδιστική εικόνα με τους 48 εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ονομάζοντάς τους όλους «Ρον Αράντ», έναν Ισραηλινό αεροπόρο του Ισραήλ, ο οποίος αγνοείται από το 1988.

Το κείμενο στην εικόνα γράφει: «Λόγω της άρνησης του [πρωθυπουργού Μπενιαμίν] Νετανιάχου και της υποταγής του [Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αντιστρατήγου Εγιάλ] Ζαμίρ, μια εικόνα αποχαιρετισμού καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας».

Το μήνυμα φαίνεται να κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με ανταλλαγή ομήρων, ενώ ταυτόχρονα υπονοεί ότι ο Ζαμίρ εφαρμόζει την εντολή για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, παρότι φέρεται να διαφωνεί με το σχέδιο.

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν εκφράσει τον φόβο ότι οι αγαπημένοι τους ίσως έχουν την ίδια μοίρα με τον Αράντ, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Οι τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας κρατούν 48 ομήρους, ανάμεσά τους 47 από τους 251 που απήχθησαν από τρομοκράτες υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ανάμεσά τους είναι οι σοροί τουλάχιστον 26 ατόμων που έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Πιστεύεται ότι 20 είναι ζωντανοί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση δύο ακόμη, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στα πτώματα που κρατά η Χαμάς είναι και ένας στρατιώτης του IDF που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.

Ποιος ήταν ο Ρον Αράντ

Ο Ρον Αράντ ήταν πιλότος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) και μέλος πληρώματος σε αεροσκάφος Phantom.

Στις 16 Οκτωβρίου 1986, κατά τη διάρκεια επιχείρησης βομβαρδισμού θέσεων της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στον Λίβανο, το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε κοντά στη Σιδώνα. Ο συγκυβερνήτης του διασώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις, αλλά ο Αράντ συνελήφθη ζωντανός από την σιιτική οργάνωση Αμάλ και στη συνέχεια παραδόθηκε στη Χεζμπολάχ.

Αρχικά υπήρξαν ενδείξεις ότι κρατούνταν αιχμάλωτος στον Λίβανο, ενώ αργότερα η τύχη του έγινε ασαφής. Παρά τις διαπραγματεύσεις, τις μυστικές αποστολές και τις ανταλλαγές αιχμαλώτων που επιχείρησε το Ισραήλ, δεν υπήρξε ποτέ οριστική επιβεβαίωση για το τι απέγινε.

Η επίσημη εκδοχή είναι ότι ο Ρον Αράντ πέθανε αιχμάλωτος τη δεκαετία του 1990, πιθανόν λόγω κακών συνθηκών κράτησης. Η σορός του δεν έχει επιστραφεί ποτέ.

Έκτοτε, το όνομά του έχει γίνει σύμβολο των αγνοουμένων στρατιωτών του Ισραήλ.