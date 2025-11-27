Προκλητική η Τουρκία για τα κατέχομενα: «Απαράδεκτη» η συμφωνία Κύπρου και Λιβάνου για την ΑΟΖ

Προκλητικές αναφορές σχετικά με τη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Λιβάνου για τον καθορισμό οριοθέτησης των θαλασσιών συνόρων έκανε την Πέμπτη η Τουρκία, μιλώντας για «παραβίαση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων» στα κατεχόμενα.

«Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία αγνοούνται τα δικαιώματα της ΤΔΒΚ», σημείωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

«Θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία, η οποία αγνοεί τα δικαιώματα της ΤΔΒΚ, παραβιάζει επίσης τα συμφέροντα του λαού του Λιβάνου, και δηλώνουμε στους Λιβανέζους ομολόγους μας ότι είμαστε έτοιμοι για συνεργασία σε θαλάσσια θέματα», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντσού Κετσέλι, δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη «παράδειγμα της παραβίασης των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων από τους Ελληνοκύπριους» και πρόσθεσε ότι «η ελληνοκυπριακή διοίκηση δεν είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του νησιού και, ως εκ τούτου, δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν ολόκληρο το νησί».

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, και συγκεκριμένα τις χώρες της περιοχής, να μην υποστηρίξουν αυτά τα μονομερή μέτρα της ελληνοκυπριακής διοίκησης και να μην γίνουν όργανα σε προσπάθειες σφετερισμού των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είναι κυρίαρχα και ισότιμα μέλη του νησιού» ανέφερε ο Τούρκος αξιωματούχος.