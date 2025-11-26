Κύπρος - Λίβανος: Ιστορική συμφωνία 10 σημείων για οριοθέτηση ΑΟΖ

Οι συμφωνίες που υπέγραψαν σήμερα οι πρόεδροι της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, και του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, έχουν μεγάλη σημασία για τις δύο χώρες αλλά και ευρύτερο αντίκτυπο για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Οι σημερινές εξελίξεις αλλά και μια πιθανή συμφωνία των δύο χωρών με τη Συρία πλήττει σοβαρά τη τουρκική «Γαλάζια Πατρίδα». Ιδιαίτερο πλήγμα δέχεται η τουρκική επεκτατική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της συμφωνίας Κύπρου-Λιβάνου εάν ληφθεί υπόψη ότι από το 2007 η Άγκυρα επιτύγχανε μέσω του λιβανικού κοινοβουλίου να μπλοκάρει τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ.
Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι με αισθήματα χαράς και περηφάνειας που βρίσκομαι σήμερα στη Βηρυτό. Αισθήματα χαράς, γιατί αυτή είναι η τρίτη επίσκεψη που ανταλλάσσουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο, ένα γεγονός που αντανακλά, ανάμεσα σε άλλα, τους στενούς και διαχρονικούς δεσμούς που ενώνουν τις χώρες μας, όπως επίσης και την προσωπική μας φιλία».
Χαρακτήρισε «σημαντικό και ιστορικό λόγο» την παρουσία του στη Βηρυτό για την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου. «Ένα ορόσημο στρατηγικής σημασίας το οποίο επισφραγίζει, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, το επίπεδο των σχέσεών μας», είπε.
Υπογράμμισε ότι με την υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής Συμφωνίας, «στέλνουμε ένα ισχυρό, πολιτικό μήνυμα: πως Κύπρος και Λίβανος, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, της σχετικής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και φυσικά των σχέσεων καλής γειτονίας, συνεχίζουν να επενδύουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και του αμοιβαίου σεβασμού. Συνεχίζουν να επενδύουν στην προώθηση της διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας, προς όφελος των πολιτών μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής».
Όπως είπε, με τη σημερινή, ιστορική, συμφωνία, «φέρνουμε εις πέρας μια εκκρεμότητα πολλών ετών και κοιτάζουμε πλέον στο μέλλον και στο τι, έχοντας αυτή ως βάση, μπορούν να δημιουργήσουν από κοινού οι χώρες μας».
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον ομόλογό του, καθώς, όπως είπε, η υπογραφή της Συμφωνίας δεν θα ήταν δυνατή «χωρίς τη δική σας πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα, καθώς και τη συμβολή του Πρωθυπουργού Nawaf Salam, της κυβέρνησης, και της πολιτικής ηγεσίας του Λιβάνου».
Πρόσθεσε, ακόμα, ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είναι αποτέλεσμα «άοκνης και μεθοδικής εργασίας, σε πνεύμα εμπιστοσύνης και διαφάνειας, των δυο διαπραγματευτικών μας ομάδων» και εξέφρασε εκτίμηση και ευγνωμοσύνη στους επικεφαλής τους, τον Υπουργό Μεταφορών και Δημοσίων Έργων, Φαγιέζ Ρασάμνι, και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσο Τζιωνή, ενώ ευχαρίστησε και τα μέλη της Διαπραγματευτικής Ομάδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, «που με την τεχνογνωσία και την αφοσίωσή τους, συνέβαλαν στη σημερινή επιτυχία».
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Philenews, τα βασικά σημεία είναι τα εξής:
- Η οριοθέτηση ΑΟΖ: Μετά από 18 χρόνια καθυστερήσεων, υπογράφηκε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ Κύπρου-Λιβάνου. Η συμφωνία δεν χρειάστηκε έγκριση από τη βουλή του Λιβάνου, καθώς την υπέγραψε ο πρόεδρος της χώρας, όπως είχε γίνει και με τη συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ.
- Ηλεκτρική διασύνδεση: Προχωρά η προετοιμασία μελέτης για ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Λιβάνου μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας, με ενδιαφέρον χρηματοδότησης από χώρες του Κόλπου.
- Οριοθέτηση ΑΟΖ με Συρία: Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για συζητήσεις Κύπρου-Λιβάνου για την οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Συρία.
- Η «Γαλάζια Πατρίδα»: Η εξέλιξη πλήττει την τουρκική επεκτατική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς από το 2007 η Άγκυρα προσπαθούσε να μπλοκάρει την οριοθέτηση μέσω του λιβανικού κοινοβουλίου.
- Στρατιωτική ενίσχυση: Ενισχύονται οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου από Κύπρο και ΕΕ για διασφάλιση της ασφάλειας.
- Ευρωπαϊκά projects: Προωθούνται ευρωπαϊκά προγράμματα στο πλαίσιο της Μεσογειακής Συμφωνίας, με σύνοδο αρχηγών κρατών στην Κύπρο τον Απρίλιο.
- Συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων: Οι δύο χώρες θα συζητήσουν συμφωνία συνεκμετάλλευσης πιθανών κοιτασμάτων στις δύο ΑΟΖ.
- Αποδέσμευση μισού δισ.: Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 500 εκατ. ευρώ προς τον Λίβανο από το συνολικό πακέτο 1 δισ.
- Κλείσιμο συμφωνιών: Η Κύπρος θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για ολοκληρωμένη στρατηγική συμφωνία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ.
- Ρόλος ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τη συμφωνία, ενισχύοντας Λίβανο και πρόεδρο Αούν, περιορίζοντας παράλληλα τη Χεζμπολάχ και ανοίγοντας δρόμο για πιθανό ενεργειακό ενδιαφέρον αμερικανικών εταιρειών.