Προκαλεί ο Όρμπαν: Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα (vid)

Προκαλεί και πάλι ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, καθώς δήλωσε πως η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί πως έχει απολέσει την κυριαρχία της.

Οι επίμαχες δηλώσεις έγιναν κατά την συμμετοχή του Όρμπαν σε ένα podcast εθνικιστικής απόχρωσης. Εκεί ρωτήθηκε για τις καταγγελίες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της όχι στα ανατολικά όπου βρίσκεται η Ρωσία αλλά σε κομμάτι των δυτικών, εκεί που συνορεύει με την Ουγγαρία.

«Η Ουκρανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουγγαρία. Βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Θα πρέπει να ανησυχεί για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα ανατολικά της σύνορα», δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων υπουργών του πως δεν υπήρξε ουγγρική ανάμειξη στις ουκρανικές καταγγελίες, ο Όρμπαν εν πολλοίς τους διέψευσε, λέγοντας πως δεν έχει σημασία ακόμα κι αν drones πέρασαν από την Ουγγαρία στην Ουκρανία.

«Πιστεύω τους υπουργούς μου, αλλά ας πούμε ότι θα είχε πετάξει μερικά μέτρα εκεί, και τι; Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα. Η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχη χώρα, η Ουκρανία χρηματοδοτείται από εμάς, η Δύση της δίνει κεφάλαια, όπλα», είπε.