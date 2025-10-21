Προκαλεί ο Μπαχτσελί: Η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει πάντα έτσι - Να προσαρτηθεί άμεσα στην Τουρκία

Προκλητικός εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στην ΚΟ του κόμματός του «Μητέρα Πατρίδα», ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο Μπαχτσελί με αφορμή την εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν στην «προεδρία» του ψευδοκράτους είπε ότι πρέπει να συνέλθει άμεσα η ολομέλεια της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και να αποφασίσει τάχιστα να ενταχθεί η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». στην Τουρκία.

«Η Κύπρος είναι τουρκική, είναι η πατρίδα των Τούρκων. Οι θέσεις και οι προτάσεις για ομοσπονδία δεν έχουν καμία ισχύ ή μέλλον. Η Κύπρος είναι εθνικό μας ζήτημα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στην “ΤΔΒΚ” προέκυψαν με πολύ χαμηλή συμμετοχή. Ακόμη και αν τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ανακοινωθεί, το κοινοβούλιο πρέπει να συνέλθει επειγόντως και να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή σε ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και πρέπει να ληφθεί η απόφαση για ένταξη στην Τουρκία. Το ζήτημα δεν έχει καμία σχέση με τα δημοκρατικά δικαιώματα», τόνισε ο Μπαχτσελί.

«Το ζήτημα είναι ζήτημα πατρίδας, ασφάλειας, επιβίωσης, τιμής και αξιοπρέπειας. Η πορεία προς την ομοσπονδία σημαίνει την κατάργηση των εθνικών και νομικών επιτευγμάτων. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Η Κύπρος είναι πολύ περισσότερο από ένα νησί. Είναι η ψυχή του τουρκοκυπριακού έθνους. Η ασφάλεια και το μέλλον της Κύπρου είναι ένα και το αυτό με την ασφάλεια και το μέλλον της Τουρκικής Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει πάντα έτσι», κατέληξε.