Προκαλεί η Άγκυρα - «Υπογράφει» με drone την τουρκική σημαία στο FIR Λευκωσίας
Screengrab/X
Screengrab/X

10/10/2025 • 22:35
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ένα μη επανδρωμένο μαχητικό αερόχημα Bayraktar AKINCI της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας σχεδίασε στον αέρα την τουρκική σημαία  με την ημισέληνο και το αστέρι  πάνω από τη Ανατολική Μεσόγειο, εντός του FIR Λευκωσίας, προκαλώντας αντιδράσεις και ερωτήματα για τα πραγματικά κίνητρα της Άγκυρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sigmalive, η πτήση, η οποία καταγράφηκε από πλατφόρμες ανοιχτής παρακολούθησης πτήσεων, έδειξε το UCAV να χαράσσει με ακρίβεια το σχήμα της τουρκικής σημαίας νοτιοανατολικά της Κύπρου. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν την κίνηση ως «πατριωτικό φόρο τιμής» που συμπίπτει με τις διπλωματικές διεργασίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ άλλοι την ερμήνευσαν ως επίδειξη ισχύος και μήνυμα παρουσίας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Είτε ως συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης προς τη Γάζα είτε ως προκλητική υπενθύμιση της τουρκικής εμβέλειας, η πτήση του AKINCI αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των τουρκικών μη επανδρωμένων ως εργαλείων γεωπολιτικής προβολής ισχύος, σχολιάζει το κυπριακό μέσο ενημέρωσης. 

 

 

