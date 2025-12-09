Πρώην υπάλληλοι του υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ καταγγέλλουν την «καταστροφή» της μονάδας πολιτικών δικαιωμάτων

Περισσότεροι από 200 πρώην υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέκριναν την Τρίτη αυτό που αποκάλεσαν «καταστροφή» της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων, λέγοντας ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκαταλείψει την αποστολή της υπηρεσίας να προστατεύει τους ευάλωτους Αμερικανούς.

Σε ανοιχτή επιστολή με αφορμή την 68η επέτειο από την ίδρυση της διεύθυνσης, ισχυρίστηκαν ότι η Γενική Εισαγγελέας, Παμ Μπόντι, και ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας, Χαρμίτ Ντίλον, έχουν καταστρέψει σημαντικές υποθέσεις που αποσκοπούσαν στην προστασία των πολιτών από σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό, αστυνομική βία και ανισότητες στην ψηφοφορία. Κατηγόρησαν επίσης την ηγεσία ότι άλλαξε τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών για τα πολιτικά δικαιώματα, απαιτώντας από τους υπαλλήλους να «βρουν στοιχεία που να ταιριάζουν με τα προκαθορισμένα αποτελέσματα της κυβέρνησης».

«Οι περισσότεροι από εμάς σχεδιάζαμε να παραμείνουμε στο τμήμα μετά τις εκλογές του 2024. Αλλά αφού είδαμε αυτή την κυβέρνηση να καταστρέφει μεγάλο μέρος της δουλειάς μας, πήραμε την οδυνηρή απόφαση να φύγουμε», έγραψαν στην επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε από το Justice Connection, μια ομάδα υπεράσπισης των υπαλλήλων του υπουργείου Δικαιοσύνης που ιδρύθηκε από έναν πρώην δικηγόρο του τμήματος. «Τώρα, πρέπει να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τη σχεδόν καταστροφή του κάποτε σεβαστού στολιδιού του υπουργείου Δικαιοσύνης».

Η Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων ιδρύθηκε με τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1957. Ο νόμος θεσπίστηκε αρχικά για να βοηθήσει στην κατάργηση του διακριτικού φυλετικού διαχωρισμού Jim Crow και να προστατεύσει τα εκλογικά δικαιώματα των μαύρων.

Σε μια δήλωση που απάντησε στην επιστολή, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης είπε ότι η Bondi και ο Dhillon βοήθησαν στην αποκατάσταση της «αρχικής αποστολής» της διεύθυνσης, που είναι η προστασία των δικαιωμάτων όλων των Αμερικανών, και κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι στοχεύει πολιτικούς αντιπάλους, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

«Το ισχυρό ιστορικό επιβολής του νόμου σε ένα ευρύ φάσμα προτεραιοτήτων – συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των εκλογών μας, της κατάργησης των επαχθών διαταγμάτων συναίνεσης και της εξάλειψης του αντισημιτισμού και της εισαγωγής με βάση τη φυλή στα πανεπιστημιακά campus – είναι ιστορικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Θέλουμε να ξέρει το κοινό»

Η Τρίτη ήταν η πρώτη φορά που πολλοί πρώην δικηγόροι του τμήματος μίλησαν δημόσια από τότε που έφυγαν από το υπουργείο. Η Robyn Bitner, μία από τις συντάκτριες της επιστολής, δήλωσε ότι η ομάδα ελπίζει να ενημερώσει τους Αμερικανούς για το τι συμβαίνει και να τους εμπνεύσει να αναλάβουν δράση.

«Θέλουμε ο αμερικανικός λαός να είναι το πρώτο μας ακροατήριο», δήλωσε η Bitner, πρώην δικηγόρος που χειριζόταν έρευνες για την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων των παιδιών σε κρατικές και τοπικές εγκαταστάσεις. «Είναι οι άνθρωποι των οποίων τα δικαιώματα προστατεύουμε. Θέλουμε το κοινό να γνωρίζει τι συμβαίνει».

Ο Dhillon ανέτρεψε τις παραδοσιακές προτεραιότητες επιβολής του νόμου της διεύθυνσης και τις επικέντρωσε στις εκτελεστικές οδηγίες του Τραμπ. Η διεύθυνση ακύρωσε τις συμφωνίες που είχαν τεθεί σε ισχύ για την προστασία των μειονοτήτων από καταχρήσεις, όπως η υπερβολική χρήση αστυνομικής βίας και ο διαχωρισμός στα δημόσια σχολεία.

«Η χρήση των συμβιβαστικών συμφωνιών ως όπλο έληξε όταν ανέλαβα τη Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων», δήλωσε ο Dhillon σε μια ανάρτηση στις 6 Δεκεμβρίου στο X.

Από τον Ιανουάριο, το τμήμα έχει χάσει περίπου το 75% των δικηγόρων του, κάτι που, σύμφωνα με την επιστολή, ήταν μέρος μιας «συντονισμένης προσπάθειας» να απομακρυνθούν οι άνθρωποι.

«Οι νέες προτεραιότητες του τμήματος βασίζονται στην κομματική πολιτική και όχι στην προστασία των δικαιωμάτων όλων», δήλωσε ο Regan Rush, πρώην επικεφαλής του τμήματος που ηγήθηκε των ερευνών για τα πολιτικά δικαιώματα σε περιπτώσεις αστυνομικής κακοποίησης.