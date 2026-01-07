Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν αφήσει να εννοηθεί, πριν από επτά χρόνια, ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να αποσύρει την υποστήριξή του προς τον Νικολάς Μαδούρο, σε αντάλλαγμα με ένα «ελεύθερο πεδίο δράσης» για τη Ρωσία στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη Φιόνα Χιλ, τότε σύμβουλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Ρώσοι είχαν επανειλημμένα θέσει την ιδέα μιας πολύ ασυνήθιστης συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ της Βενεζουέλας και της Ουκρανίας», δήλωσε η Χιλ κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο το 2019. Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Βενεζουέλα, τα σχόλιά της επανήλθαν στην επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα και διακινήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη Χιλ, η Ρωσία προώθησε την ιδέα μέσω άρθρων σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το δόγμα Μονρόε, το οποίο είχε επικαλεστεί και ο Τραμπ για να δικαιολογήσει πιθανή παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Παρότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν προέβησαν ποτέ σε επίσημη διατύπωση ή προσφορά, ο τότε πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ, Ανατόλι Αντόνοφ, είχε υπαινιχθεί επανειλημμένα στη Χιλ ότι η Ρωσία ήταν πρόθυμη να επιτρέψει στις ΗΠΑ να δράσουν κατά το δοκούν στη Βενεζουέλα, εφόσον οι ΗΠΑ έκαναν το ίδιο για τη Ρωσία στην Ευρώπη, όπως ανέφερε η Χιλ στο Associated Press αυτήν την εβδομάδα.

«Υπήρχε ένας υπαινιγμός, μια νύξη, ένα “κλείσιμο ματιού”, τύπου τι θα λέγατε για μια συμφωνία; Αλλά κανείς στις ΗΠΑ δεν ενδιαφερόταν τότε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αν και ποτέ δεν υπήρξε επίσημη συμφωνία, ο Τραμπ έστειλε τον Απρίλιο του 2019 τη Χιλ, τότε ανώτερη σύμβουλό του για τη Ρωσία και την Ευρώπη, στη Μόσχα για να μεταφέρει το μήνυμα ότι «η Ουκρανία και η Βενεζουέλα δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους».

Σύμφωνα με τη Χιλ, τότε ο Λευκός Οίκος συντονιζόταν με τους συμμάχους του για την αναγνώριση του ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό, ως προσωρινού προέδρου της χώρας. Επτά χρόνια μετά, η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά.

Η Χιλ τόνισε στην πρόσφατη συνέντευξή της στο AP ότι το Κρεμλίνο θα ήταν «ενθουσιασμένο» με την ιδέα ότι μεγάλες δυνάμεις - Ρωσία, ΗΠΑ και Κίνα - αποκτούν σφαίρες επιρροής, καθώς αυτό αποδεικνύει ότι «η ισχύς νομιμοποιεί».