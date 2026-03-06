Πρόγραμμα αντασφάλισης 20 δισ. δολαρίων για να ανοίξει η διέλευση των τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ένα πρόγραμμα αντασφάλισης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πετρελαιοφόρα και άλλα θαλάσσια μεταφορικά μέσα, σε μια προσπάθεια να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων από τα Στενα του Ορμούζ.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 12% την Παρασκευή, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο παραμένει ουσιαστικά «παγωμένη» λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ορισμένες χώρες του Κόλπου έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή τους, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν το αργό πετρέλαιό τους μέσω των Στενού.

Η Αμερικανική Εταιρεία Διεθνούς Χρηματοδότησης Ανάπτυξης (DFC) θα καλύπτει ζημίες έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυλιόμενη βάση. Η DFC και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσαν ότι συνεργάζονται στενά με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για την εφαρμογή του σχεδίου.

«Είμαστε βέβαιοι ότι το σχέδιο αντασφάλισης θα επιτρέψει τη διέλευση πετρελαίου, βενζίνης, υγροποιημένου φυσικού αερίου, καυσίμων αεροσκαφών και λιπασμάτων από τα Στενά του Ορμούζ και την επανέναρξη της ροής τους προς τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DFC, Μπεν Μπλακ, σε σχετική ανακοίνωση.

Τα Στενά είναι το σημαντικότερο σημείο συμφόρησης για το αργό πετρέλαιο στον κόσμο, σύμφωνα με το cnbc, με περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης να εξάγεται μέσω του στενού θαλάσσιου διαδρόμου. Περίπου το 20% των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως διέρχεται επίσης από το στενό.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα προσφέρουν ασφάλιση στα εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο και συνοδεία από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, εάν χρειαστεί. Αρκετά πετρελαιοφόρα έχουν δεχτεί επιθέσεις από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια μαζική σειρά αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

