Προειδοποίηση Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη Χαμάς: Τυχόν επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

The United States has informed the guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza.



This planned attack against Palestinian civilians would constitute a direct and grave violation… — Department of State (@StateDept) October 18, 2025

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς οι επιθέσεις της Χαμάς εναντίον των Παλαιστινίων θα παραβίαζαν την εκεχειρία, δεδομένου ότι η συμφωνία θεωρείται ευρέως ότι αποσκοπεί στην αποτροπή επιθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Τα τμήματα της συμφωνίας που έχουν διαρρεύσει στον Τύπο δεν αναφέρονται ρητά σε πιθανή καταστολή της Χαμάς εναντίον των αμάχων της Γάζας.

Ωστόσο, η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί ότι «εάν η Χαμάς προχωρήσει σε αυτή την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας».

Την Τετάρτη, ένας ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εργάζονται για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών εντός των περιοχών της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό, στις οποίες θα μπορούν να καταφύγουν οι Παλαιστίνιοι που επιθυμούν να γλιτώσουν από τις αντιποίνες της Χαμάς.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλοι εγγυητές παραμένουν αποφασισμένοι στην δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των αμάχων, να διατηρήσουμε την ηρεμία στην περιοχή και να προωθήσουμε την ειρήνη και την ευημερία για τον λαό της Γάζας και την περιοχή στο σύνολό της», προσθέτει η δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel